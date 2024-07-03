Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Beraksi di CFD, Duo Jambret Gunakan Kode 'Tembak' saat Rampas HP Korban

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 03 Juli 2024 |22:03 WIB
Beraksi di CFD, Duo Jambret Gunakan Kode 'Tembak' saat Rampas HP Korban
Pelaku penjambretan di CFD Sudirman (Foto: Riyan Rizki Roshali)
A
A
A

JAKARTA - Polisi menciduk dua pria berinisial U dan MR, pelaku jambret yang sempat viral di car free day (CFD) Sudirman, Jakarta Pusat. Polisi menyebut, pelaku U sempat memberikan kode ‘tembak’ kepada MR sebelum merampas ponsel milik korban.

Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra mengungkapkan bahwa para pelaku lebih dahulu mencari target di sekitar area CFD dengan menggunakan sepeda motornya.

“Pelaku HAN dan MR melakukan perbuatan pencurian dengan pemberatan dengan mencari sasaran korban yang sedang menggunakan handphone jalan. Di antaranya, korban yang sedang melaksanakan olahraga pagi pada saat diberlakukan CFD,” kata Wira saat konferensi pers, Rabu (3/7/2024).

Saat korban lengah, pelaku melancarkan aksinya merebut ponsel korban. Wira menyebut pelaku mengeluarkan kode ‘tembak’ sebelum melancarkan aksinya tersebut.

“HAN alias Uus berbicara dengan bahasa “Pak depan tuh pak orangnya” sembari mendekati korban dan berbicara dengan bahasa “Pak tembak pak”. Kemudian MR alias Jeding melakukan pencurian tersebut dengan cara merampas handphone milik korban,” ujarnya.

Usai berhasil merampas handphone milik korban, saat itulah kedua pelaku kabur yang kemudian aksi mereka terekam oleh kamera fotografer.

Kini, untuk mempertanggung jawabkan aksinya, kedua pelaku disangkakan Pasal 363 Ayat (1) ke 4e KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara.

(Arief Setyadi )

      
