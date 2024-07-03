Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hujan Deras dan Pohon Tumbang, Lalu Lintas Kuningan Jaksel Macet

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Rabu, 03 Juli 2024 |21:56 WIB
Hujan Deras dan Pohon Tumbang, Lalu Lintas Kuningan Jaksel Macet
Macet di Jakarta. (Foto: IG @jktinfo)
A
A
A

JAKARTA - Lalu lintas sekitar jalan Kuningan, Jakarta Selatan macet pada malam ini, Rabu (3/7/2024). Ruas jalan tersebut dipadati kendaraan roda dua dan roda empat imbas hujan deras yang melanda Jakarta sore tadi.

Jalanan di kawasan Kuningan-Mampang macet parah sekitar pukul 18.00 WIB. Dari akun Instagram @jktinfo disebutkan banjir menggenangi jalan underpass Mampang arah Kuningan sehingga menyebabkan kemacetan.

Akun X, @eyangtije juga membagikan momen kawasan perumahan Patra Land Kuningan yang mengalami banjir. Terlihat banjir setinggi betis orang dewasa menggenangi kawasan tersebut imbas hujan deras sore tadi.

“Yang biasa lewat jalur Patra Land Kuningan Jakarta (keluar Bidakara) sebaiknya putar balik,” tulis akun itu.

Beberapa ruas jalan lainnya seperti Gatot Subroto hingga Semanggi juga mengalami kemacetan parah malam ini. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/337/3169838/hujan-3rpy_large.jpg
Catat! Musim Hujan di Indonesia Akan Maju, Berlangsung hingga April 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/337/3169579/hujan-tj3W_large.jpg
Waspada! Musim Hujan Datang Lebih Awal, Puncaknya November–Desember 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/338/3168877/hujan-NpuX_large.jpg
Ramalan Cuaca, Hujan Bakal Guyur Jakarta Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/03/340/3118762/amblas-O7L1_large.jpg
Jalan Lintas Sumatera Amblas Usai Diguyur Hujan Deras, Akses Terputus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/28/337/3118040/ilustrasi_hujan-9AEw_large.jpeg
Awal Ramadan 2025, BMKG: Waspadai Potensi Hujan Lebat di Wilayah Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/25/337/3117142/hujan-j4g0_large.jpg
82% Wilayah Indonesia Alami Musim Hujan hingga Akhir Februari 2025
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement