Hujan Deras dan Pohon Tumbang, Lalu Lintas Kuningan Jaksel Macet

JAKARTA - Lalu lintas sekitar jalan Kuningan, Jakarta Selatan macet pada malam ini, Rabu (3/7/2024). Ruas jalan tersebut dipadati kendaraan roda dua dan roda empat imbas hujan deras yang melanda Jakarta sore tadi.

Jalanan di kawasan Kuningan-Mampang macet parah sekitar pukul 18.00 WIB. Dari akun Instagram @jktinfo disebutkan banjir menggenangi jalan underpass Mampang arah Kuningan sehingga menyebabkan kemacetan.

Akun X, @eyangtije juga membagikan momen kawasan perumahan Patra Land Kuningan yang mengalami banjir. Terlihat banjir setinggi betis orang dewasa menggenangi kawasan tersebut imbas hujan deras sore tadi.

“Yang biasa lewat jalur Patra Land Kuningan Jakarta (keluar Bidakara) sebaiknya putar balik,” tulis akun itu.

Beberapa ruas jalan lainnya seperti Gatot Subroto hingga Semanggi juga mengalami kemacetan parah malam ini.