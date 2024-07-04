Pengosongan 278 Bidang Lahan di Kampus UIII Depok Ditarget Selesai Sabtu Lusa

DEPOK - Pengosongan 278 bidang lahan di Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), Kota Depok, Jawa Barat ditargetkan selesai pada Sabtu 6 Juli 2024. Tim mulai membongkar bangunan-bangunan di sekitar Pasar Kambing Jalan Ir.H. Juanda, Cisalak, Sukmajaya, Depok sejak Selasa lalu.

Tim Hukum Kementerian Agama (Kemenag) RI, Misrad mengatakan pengosongan lahan bersertifikat atas nama Kemenag pada hari pertama lancar. Menurutnya para penggarap yang telah menerima uang santunan dua bulan sebelumnya, masing-masing telah mengosongkan lahan yang sebelumnya mereka garap.

"Kurang lebih 60 persen dari lahan tersebut sudah dikosongkan oleh warga, kemudian tinggal kita bersihkan bangunan-bangunan yang masih tersisa," kata Misrad di Depok, Rabu 3 Juli 2024.

Kemenag bersama Tim Terpadu dari UIII, Satpol PP, TNI, Polri, Kecamatan dan Kelurahan menyisir lahan-lahan yang penggarapnya telah menerima uang santunan dengan cukup hati-hati, pasalnya, diantara lahan tersebut juga terdapat bangunan milik penggarap yang juga belum menerima santunan, baik menunggu proses penilaian, maupun menunggu SK dari Provinsi Jawa Barat terkait besaran santunan yang akan diterima penggarap tersebut.

"Satu hari minimal kita harus mencapai kurang lebih 50-an bidang lahan, hari ini pasti tercapai bahkan lebih, karena hari ini kan banyak bangunan yang sudah dibongkar jadi relatif lebih mudah," jelasnya.

Lebih lanjut, guna mempercepat kinerja tim dalam pengosongan lahan, Misrad menghimbau kepada warga penggarap yang hari ini lahannya belum tersentuh alat berat dan masih belum dikosongkan untuk segera mengosongkan lahannya, atau segera mencari tempat untuk pindah.

Selain itu pihaknya juga tak segan menawarkan bantuan bagi warga yang kesulitan tenaga dalam melakukan pengosongan lahan.

"Imbauan kami segera kepada warga yang sudah menerima uang santunan segera mengosongkan dan mencari tempat untuk pindah, kalau mereka kesulitan dalam mengerjakan, kami siapkan tenaga untuk membantu," pungkasnya.