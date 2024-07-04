Perjalanan KRL Terganggu Pagi Ini Imbas Perbaikan Rel Antara Stasiun Palmerah-Kebayoran

JAKARTA - Perjalanan Kereta Rel Listrik (KRL) Commuter Line mengalami gangguan, Kamis (4/7/2024) pagi, imbas adanya perbaikan rel di antara Stasiun Palmerah-Kebayoran, Jakarta.

"Terdapat perbaikan rel di antara Stasiun Palmerah-Kebayoran, saat ini dalam penanganan petugas. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya," tulis laman X @CommuterLine dikutip, Kamis (4/7/2024).

Gangguan itu pun disuarakan netizen dalam komentar unggahan dari KAI Commuter.

BACA JUGA:

"Stuck di Sudimara," cuit laman X @Winaanggra**.