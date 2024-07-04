Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Perjalanan KRL Terganggu Pagi Ini Imbas Perbaikan Rel Antara Stasiun Palmerah-Kebayoran

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Kamis, 04 Juli 2024 |08:20 WIB
Perjalanan KRL Terganggu Pagi Ini Imbas Perbaikan Rel Antara Stasiun Palmerah-Kebayoran
KRL (Commuterline)
JAKARTA - Perjalanan Kereta Rel Listrik (KRL) Commuter Line mengalami gangguan, Kamis (4/7/2024) pagi, imbas adanya perbaikan rel di antara Stasiun Palmerah-Kebayoran, Jakarta.

"Terdapat perbaikan rel di antara Stasiun Palmerah-Kebayoran, saat ini dalam penanganan petugas. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya," tulis laman X @CommuterLine dikutip, Kamis (4/7/2024).

Gangguan itu pun disuarakan netizen dalam komentar unggahan dari KAI Commuter.

 BACA JUGA:

"Stuck di Sudimara," cuit laman X @Winaanggra**.

