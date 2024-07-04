Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kronologi ABG Dijual Pacarnya via Open BO di Jakbar, Sekali Kencan Rp300 Ribu

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 04 Juli 2024 |08:58 WIB
JAKARTA - Seorang wanita berinisial CPM (17) dijual jadi pelacur oleh pacarnya inisial MA (18) dan rekannya MR (20). Anak baru gede atau ABG itu dijual dengan sistem open booking order (BO) lewat aplikasi kencan seharga Rp200 hingga 300 ribu untuk sekali berhubungan seks.

Kapolsek Cengkareng, Kompol Hasoloan Situmorang mengatakan bahwa pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi dari masyarakat. Polisi kemudian menyelidiki lalu menangkap korban dan pelaku di sebuah apartemen di Cengkareng, Jakarta Barat.

“Berhasil mengamankan korban termasuk para pelaku di salah satu unit apartemen tersebut. Kemudian, selanjutnya kita lakukan proses secara hukum melalui pembuatan LP (laporan polisi) dan seterusnya,” kata Hasoloan dalam keterangannya, Kamis (4/7/2024).

 BACA JUGA:

Hasoloan mengungkapkan, untuk melakukan aksinya itu, pelaku MA dan MR membuat akun media sosial untuk menawarkan korban CP ke pria hidung belang lewat open BO.

“Transaksinya untuk sekali kencan lewat akun kencan tersebut ditawarkan sekitar Rp200.000 atau 300.000,” ujar dia.

