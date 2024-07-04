Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Perbaikan Rel Antara Stasiun Palmerah-Kebayoran Selesai, Perjalanan KRL Kembali Normal

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Kamis, 04 Juli 2024 |09:17 WIB
Perbaikan Rel Antara Stasiun Palmerah-Kebayoran Selesai, Perjalanan KRL Kembali Normal
KRL (Foto: ANTARA)
A
A
A

JAKARTA - KAI Commuter memastikan perbaikan rel antara Stasiun Palmerah-Kebayoran, Jakarta telah selesai ditangani petugas, Kamis (4/7/2024) pagi. Perjalanan Kereta Rel Listrik (KRL) kembali normal.

"Info lanjut perbaikan rel di antara Stasiun Palmerah-Kebayoran selesai penanganan petugas, perjalanan KA saat ini dapat dilalui dengan kecepatan normal. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya," cuit laman X @CommuterLine.

 BACA JUGA:

Sebelumnya, perjalanan Kereta Rel Listrik mengalami gangguan imbas adanya perbaikan rel di antara Stasiun Palmerah-Kebayoran.

KAI Commuter lewat akun X meminta maaf ke para penumpang atas ketidaknyamanan ini.

Gangguan itu pun disuarakan netizen dalam komentar unggahan dari KAI Commuter.

