JAKARTA - KAI Commuter memastikan perbaikan rel antara Stasiun Palmerah-Kebayoran, Jakarta telah selesai ditangani petugas, Kamis (4/7/2024) pagi. Perjalanan Kereta Rel Listrik (KRL) kembali normal.
"Info lanjut perbaikan rel di antara Stasiun Palmerah-Kebayoran selesai penanganan petugas, perjalanan KA saat ini dapat dilalui dengan kecepatan normal. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya," cuit laman X @CommuterLine.
Sebelumnya, perjalanan Kereta Rel Listrik mengalami gangguan imbas adanya perbaikan rel di antara Stasiun Palmerah-Kebayoran.
KAI Commuter lewat akun X meminta maaf ke para penumpang atas ketidaknyamanan ini.
Gangguan itu pun disuarakan netizen dalam komentar unggahan dari KAI Commuter.