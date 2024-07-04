Kebakaran Melahap Rumah Tinggal di Petamburan Jakpus

JAKARTA - Bangunan rumah tinggal di Jalan Petamburan V, Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta pusat hangus terbakar. Peristiwa itu terjadi pada Kamis (4/7/2024) 11.34 WIB.

Bedasarkan video yang diunggah akun sosial media X, @humasjakfire, nampak lokasi kebakaran terjadi di kawasan padat penduduk. Kebakaran menyebabkan asap hitam pekat membumbung ke atas.

Untuk memadamkan api, petugas menerjunkan 64 personel dengan mobil pemadam kebakaran sebanyak 16 unit. Api dilaporkan padam sekitar pukul 12.43 WIB.

"Bangunan rumah tinggal Jl. Petamburan V Rw.08 kelurahan. Petamburan kecamatan. Tanah Abang, Jakarta Pusat hangus terbakar," tulis keterangan akun @humasjakfire.

Hingga kini, belum diketahui apakah kebakaran tersebut menimbulkan kondisi jiwa atau luka. Sebab, petugas masih melakukan penyelidikan di lokasi.

"Dugaan kebakaran masih penyelidikan," kata Command Center jakarta.

(Arief Setyadi )