Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kebakaran Melahap Rumah Tinggal di Petamburan Jakpus

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 04 Juli 2024 |13:55 WIB
Kebakaran Melahap Rumah Tinggal di Petamburan Jakpus
Kebakaran di Petamburan, Jakarta Pusat (Foto: Dok Damkar)
A
A
A

JAKARTA - Bangunan rumah tinggal di Jalan Petamburan V, Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta pusat hangus terbakar. Peristiwa itu terjadi pada Kamis (4/7/2024) 11.34 WIB.

Bedasarkan video yang diunggah akun sosial media X, @humasjakfire, nampak lokasi kebakaran terjadi di kawasan padat penduduk. Kebakaran menyebabkan asap hitam pekat membumbung ke atas.

Untuk memadamkan api, petugas menerjunkan 64 personel dengan mobil pemadam kebakaran sebanyak 16 unit. Api dilaporkan padam sekitar pukul 12.43 WIB.

"Bangunan rumah tinggal Jl. Petamburan V Rw.08 kelurahan. Petamburan kecamatan. Tanah Abang, Jakarta Pusat hangus terbakar," tulis keterangan akun @humasjakfire.

Hingga kini, belum diketahui apakah kebakaran tersebut menimbulkan kondisi jiwa atau luka. Sebab, petugas masih melakukan penyelidikan di lokasi.

"Dugaan kebakaran masih penyelidikan," kata Command Center jakarta.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176102/kebakaran-4A9D_large.jpg
Ratusan Orang Terdampak Kebakaran di Pengadegan Jaksel, Sebagian Mengungsi ke Masjid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176043/kebakaran-Dh7B_large.jpg
Kebakaran Hebat Landa Tambora, 1 ODGJ Tewas Mengenaskan Terkunci Dalam Kamar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/338/3175965/kebakaran-4btx_large.jpg
Kebakaran Hebat di Pengadegan Jaksel Diduga Akibat Korsleting Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/338/3175879/kebakaran-15fQ_large.jpg
Kebakaran Hebat Lapak di Pengadegan Jaksel, 15 Unit Damkar Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/338/3175876/kebakaran-Nh0s_large.jpg
Kebakaran di Tambora Diduga Akibat Pengelasan, 5 Rumah Ludes Dilahap Api
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3174964/kebakaran-IKxJ_large.jpg
Kebakaran Rumah Kontrakan di Jaksel Diduga Akibat Tabung Gas Bocor
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement