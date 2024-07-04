Warga Cariu Bogor Digegerkan Temuan Mayat Bayi Laki-Laki, Polisi Buru Pelaku

BOGOR - Warga Desa Cariu, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor digegerkan dengan temuan mayat bayi laki-laki. Temuan ini dalam penyelidikan lebih lanjut polisi untuk mencari pembuang bayi.

Kapolsek Cariu, Kompol Deden Sukmara mengatakan, mayat bayi itu ditemukan sekira pukul 08.15 WIB pagi tadi. Berawal ketika ada warga hendak bekerja melihat kain hitan diletakan di wiper kaca mobilnya.

"Bayi malang itu ditemukan terbungkus kain hitam di atas wiper kaca mobil sebelah kiri," kata Deden dalam keterangannya, Kamis (4/7/2024).

Dari situ, warga langsung melaporkan temuannya ke Polsek Cariu. Polisi yang mendapat laporan bergegas menuju lokasi untuk melakukan olah TKP.