Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Warga Cariu Bogor Digegerkan Temuan Mayat Bayi Laki-Laki, Polisi Buru Pelaku

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Kamis, 04 Juli 2024 |14:02 WIB
Warga Cariu Bogor Digegerkan Temuan Mayat Bayi Laki-Laki, Polisi Buru Pelaku
Illustrasi (foto: freepick)
A
A
A

BOGOR - Warga Desa Cariu, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor digegerkan dengan temuan mayat bayi laki-laki. Temuan ini dalam penyelidikan lebih lanjut polisi untuk mencari pembuang bayi.

Kapolsek Cariu, Kompol Deden Sukmara mengatakan, mayat bayi itu ditemukan sekira pukul 08.15 WIB pagi tadi. Berawal ketika ada warga hendak bekerja melihat kain hitan diletakan di wiper kaca mobilnya.

"Bayi malang itu ditemukan terbungkus kain hitam di atas wiper kaca mobil sebelah kiri," kata Deden dalam keterangannya, Kamis (4/7/2024).

Dari situ, warga langsung melaporkan temuannya ke Polsek Cariu. Polisi yang mendapat laporan bergegas menuju lokasi untuk melakukan olah TKP.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176136//mayat-Yrim_large.jpg
Hendak Tawuran, Remaja Panik Dikejar Warga Lompat ke Kali Tewas Tenggelam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/340/3176148//petir-gnNX_large.jpg
3 Siswa Tersambar Petir saat Kegiatan Pramuka, 1 Tewas Mengenaskan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176118//mayat-QOlI_large.jpg
Geger, Mayat Wanita Ditemukan di Anak Kali Ciliwung Ancol Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176108//mayat-E1XA_large.jpg
Pengeroyok Pria hingga Tewas di Bekasi Ditangkap, Ini Motifnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176093//mayat-8vB7_large.jpg
Tragis! Pria Tewas di Jalan Raya Hankam Bekasi, Ada Luka Tusuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3175973//mayat-7asQ_large.jpeg
Gelagat Misterius Terapis Spa di Pejaten Sebelum Ditemukan Tewas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement