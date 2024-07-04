Wartawan Perempuan di Bogor Jadi Korban Pelecehan Seksual

BOGOR - Pelecehan seksual dialami wartawan perempuan berinisial R (26), di trotoar Jalan Kapten Muslihat, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor. Polisi tengah melakukan penyelidikan mencari pelaku.

Korban R bercerita, peristiwa itu terjadi pada Rabu 3 Juli 2024. Berawal ketika dirinya berjalan kaki dari arah Balai Kota (Balkot) Bogor menuju Stasiun Bogor.

"Saya pakai payung dari Balkot Bogor menuju Stasiun lewat Alun-Alun. Posisi payung nutupin muka kanan kiri," kata R kepada wartawan, Kamis (4/7/2024).

Sesampainya di depan Kantor Bank BJB, terdapat pria lansia berjaket merah dan celana panjang mendekatinya sambil menundukan kepala untuk melihat bagian wajah. Pria tersebut langsung melontarkan perkataan yang tidak senonoh sambil memegang bagian pinggul korban.

"Dia megang pinggul sambil bilang 'cantik banget mbak, mukanya cantik. Pantesan cantik, dilihat dari belakang juga seksi, pantesan mukanya aja cantik'. Berkali-kali dia ngomong gitu," jelasnya.

"Dia jalan mendahului saya, dan berenti nungguin dengan niat supaya ngobrol. Saya enggak bisa rekam, badan sudah gemeter karena marah, takut, jadi satu jadinya lemes," sambung R.

Terpisah, Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso mengatakan pihaknya tengah melakukan penyelidikan mencari pelaku tersebut.

"Kita atensi respon dan kita lakukan penyelidikan. Saksi di sekitar TKP kami periksa," ucap Bismo kepada wartawan.