Terungkap! ABG yang Dipaksa Open BO Pacarnya Sedang Hamil 6 Bulan

JAKARTA - ABG perempuan berinisial CP (17) dipaksa pacarnya MA (18) dan rekannya MR (20) untuk open BO di Cengkareng, Jakarta Barat. Polisi menyebut, korban sedang hamil 6 bulan.

“Dari hasil penyelidikan kita dan pemeriksaan dari dokter, korban dalam kondisi hamil kurang lebih 6 bulan,” kata Kapolsek Cengkareng, Kompol Hasoloan Situmorang kepada wartawan, Kamis (4/7/2024).

Hasoloan menjelaskan, untuk melakukan aksinya itu, pelaku MA dan MR membuat akun media sosial untuk menawarkan korban CP.

Dalam transaksinya, kata dia, korban ditawarkan dengan harga Rp200-Rp300 ribu untuk sekali kencan.

“Kemudian tersangka membuat akun. Membuat akun media sosial, untuk menawarkan korban kepada orang-orang untuk dilakukan BO. Kemudian, dalam transaksinya untuk sekali kencan lewat akun kencan tersebut ditawarkan sekitar Rp200.000 atau Rp300.000,” ujar dia.

Lebih jauh, Hasoloan mengungkapkan, hasil dari keuntungan itu dibagi rata antara pelaku dengan korban. Dalam perkara itu, polisi menyita barang bukti di antaranya pakaian, alat kontrasepsi, dan 3 unit handphone.

“Nah dari hasil itu, para tersangka mengambil keuntungan secara ekonomi dibagi, baik kepada para pelaku maupun korban,” pungkasnya.

(Angkasa Yudhistira)