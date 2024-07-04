Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Terungkap! ABG yang Dipaksa Open BO Pacarnya Sedang Hamil 6 Bulan

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 04 Juli 2024 |14:48 WIB
Terungkap! ABG yang Dipaksa <i>Open BO</i> Pacarnya Sedang Hamil 6 Bulan
Ilustrasi (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - ABG perempuan berinisial CP (17) dipaksa pacarnya MA (18) dan rekannya MR (20) untuk open BO di Cengkareng, Jakarta Barat. Polisi menyebut, korban sedang hamil 6 bulan.

“Dari hasil penyelidikan kita dan pemeriksaan dari dokter, korban dalam kondisi hamil kurang lebih 6 bulan,” kata Kapolsek Cengkareng, Kompol Hasoloan Situmorang kepada wartawan, Kamis (4/7/2024).

Hasoloan menjelaskan, untuk melakukan aksinya itu, pelaku MA dan MR membuat akun media sosial untuk menawarkan korban CP.

Dalam transaksinya, kata dia, korban ditawarkan dengan harga Rp200-Rp300 ribu untuk sekali kencan.

“Kemudian tersangka membuat akun. Membuat akun media sosial, untuk menawarkan korban kepada orang-orang untuk dilakukan BO. Kemudian, dalam transaksinya untuk sekali kencan lewat akun kencan tersebut ditawarkan sekitar Rp200.000 atau Rp300.000,” ujar dia.

Lebih jauh, Hasoloan mengungkapkan, hasil dari keuntungan itu dibagi rata antara pelaku dengan korban. Dalam perkara itu, polisi menyita barang bukti di antaranya pakaian, alat kontrasepsi, dan 3 unit handphone.

“Nah dari hasil itu, para tersangka mengambil keuntungan secara ekonomi dibagi, baik kepada para pelaku maupun korban,” pungkasnya.

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/04/338/3110467/viral-e5I7_large.jpg
Breaking News! Prostitusi Anak di Apartemen Mewah Kelapa Gading Digerebek, 7 Orang Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/04/338/3029682/kronologi-abg-dijual-pacarnya-via-open-bo-di-jakbar-sekali-kencan-rp300-ribu-QfhqleFiw2.jpg
Kronologi ABG Dijual Pacarnya via Open BO di Jakbar, Sekali Kencan Rp300 Ribu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/02/340/2991550/prostitusi-kosan-di-lampung-korban-dibayar-rp50-ribu-per-tamu-luxdj8YTRW.jpg
Prostitusi Kosan di Lampung, Korban Dibayar Rp50 Ribu Per Tamu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/31/340/2990589/polisi-gerebek-rumah-kos-tempat-prostitusi-ada-5-anak-di-bawah-umur-G8cvBCJbDe.jpg
Polisi Gerebek Rumah Kos Tempat Prostitusi, Ada 5 Anak di Bawah Umur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/16/519/2939857/terdesak-kebutuhan-hidup-suami-ini-tega-jual-istrinya-via-aplikasi-michat-1EStitzxst.jpg
Terdesak Kebutuhan Hidup, Suami Ini Tega Jual Istrinya via Aplikasi Michat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/13/338/2919262/jual-anak-kandungnnya-ke-wn-mesir-ibu-di-depok-terancam-hukuman-berlapis-xCRYohQdbH.jpg
Jual Anak Kandungnnya ke WN Mesir, Ibu di Depok Terancam Hukuman Berlapis
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement