Pria Gantung Diri di Kantor RW, Istrinya yang Menemukan Langsung Histeris

JAKARTA - Seorang pria berinisial SW (42) ditemukan tewas dalam kondisi gantung diri. SW ditemukan istrinya di kantor RW wilayah Koja, Jakarta Utara.

“Itu istrinya mau bersih-bersih kantor RW. Buka pintu ternyata sudah ada jenazah itu,” kata Kanit Reskrim Polsek Koja, AKP Alex Chandra kepada wartawan, Kamis (4/7/2024).

Alex menjelaskan, korban ditemukan pada Rabu 3 Juli 2024, sekira pukul 18.30 WIB. Dia berkata, saat menemukan suami dalam kondisi tergantung, sang istri langsung berteriak mencari pertolongan kepada warga.

“Ditemuin istrinya sendiri, ditemukan jam 18.30 WIB. Istrinya histeris langsung teriak-teriak ke warga,” kata dia.

Dari hasil olah TKP awal, Alex mengungkapkan ditemukannya surat wasiat yang ditinggalkan korban sebelum meninggal.

“Isinya memohon maaf kepada keluarga, istrinya disebutin sama anaknya. Keluarganya disuruh pulang kampung dan merasa bersalah,” ungkapnya.

Lebih jauh, Alex mengatakan, pihaknya masih mendalami terkait penemuan jenazah tersebut.

(Angkasa Yudhistira)