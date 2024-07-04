Kakak Beradik Bunuh Ayah di Duren Sawit, Polisi Masih Observasi Kejiwaannya

JAKARTA - Polisi menyebutkan, dua remaja putri, KS (17) dan PA (16), yang membunuh ayah kandungnya sendiri, S (55) di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur, masih menjalani observasi psikiatri guna mengetahui kondisi kesehatan jiwanya.

"Saat ini, Anak KS dan Anak PA masih dilakukan observasi psikiatrikum di Rumah Sakit Polri Kramatjati (Jakarta Timur) untuk mendalami kesehatan mental psikologis, kejiwaannya yah," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam pada wartawan, Kamis (4/7/2024).

Menurutnya, anak KS dan anak PA telah ditetapkan sebagai anak berhadapan dengan hukum beberapa waktu lalu. Keduanya pun telah dilakukan penahanan, hanya saja keduanya dibantarkan ke RS Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur untuk dilakukan observasi psikiatrikum.

Dia menambahkan, dugaan pembunuhan itu direncanakan oleh anak KS hingga mengajak adiknya, PA untuk turut membantunya menghabisi nyawa ayahnya itu. Maka itu, anak KS sempat meminta pada polisi untuk tidak melibatkan adiknya dalam kasus tersebut.

Namun, polisi tetap berpegang pada fakta-fakta yang ditemukan dalam kasus itu hingga akhirnya menetapkan keduanya sebagai anak berhadapan hukum.

"Ini nanti yang akan disambungkan, dihubungkan dengan fakta-fakta yang sudah ditemukan. Ide untuk membunuh itu dari Anak KS, Anak P awalnya tidak mau, akan tetapi di bujuk oleh anak KS akhirnya mau walaupun takut, diajak oleh anak KS untuk mengingat masa-masa mereka mendapatkan perlakuan buruk dari ayah (korban)," katanya.

