Dikira Tewas, Pria Badut Terkapar di Toilet SPBU Cuma Kelelahan

DEPOK - Pria pengamen badut berinisial T (24) sempat dikira tewas di dalam toilet SPBU Putri Tunggal, Harjamukti, Cimanggis Depok pada Rabu 3 Juli 2024, malam.

Kapolsek Cimanggis, Kompol Judika Sinaga mengatakan bahwa korban badut kelelahan akibat belum makan. Ia memastikan bahwa korban tidak dalam kondisi pengaruh obat terlarang dan alkohol.

"Bukan mayat ternyata, tapi badut yang kelelahan. Dia mau minum ke kamar mandi itu tapi sudah gak kuat," kata Judika saat dikonfirmasi, Kamis (4/7/2024).

"Enggak (tidak dalam kondisi pengaruh obat terlarang dan alkohol), kecapean aja, belum makan dari pagi ngamen badut," tambahnya.

Judika menjelaskan, kronologi kejadian berawal dari penjaga toilet SPBU melihat pengamen badut masuk untuk buang air besar. Namun, saat ditinggal membeli galon pengamen ditemukan keadaan tergeletak.

"Bapak Jajang selaku penjaga toilet melihat pengamen badut masuk untuk buang air besar selanjut ditinggal pergi keluar sebentar untuk membeli galon dan sepulangnya sudah melihat pengamen badut dalam keadaan tergeletak menyandar tembok di toilet SPBU," tuturnya.

Selanjutnya, ia melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cimanggis guna penyelidikan lebih lanjut.