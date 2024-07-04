Ferrari Ringsek Tabrak Mercy di Pasar Santa, Polisi Sebut Pengemudi Kurang Konsentrasi

JAKARTA - Kecelakaan terjadi di Jalan Wolter Moginsidi, tepat di dekat kawasan Pasar Santa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis (4/7/2024) dinihari tadi membuat mobil Ferrari ringsek pasca menabrak mobil Mercedes Benz. Adapun kecelakaan tersebut diduga terjadi karena pengemudi mobil Ferrari, MSI kurang berkonsentrasi saat berkendara.

"Diduga pengemudi mobil Ferrari yang dikemudikan MSI karena kurangn hati-hati dan konsentrasi, sehingga menabrak kendaraan Mercy yang dikemudikan S," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam pada wartawan, Kamis (4/7/2024).

Menurutnya, kedua mobil mewah tersebut sejatinya tengah melaju di arah yang sama, yakni dari arah Timur ke arah Barat di Jalan Wolter Monginsidi, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Saat sampai di depan sebuah Bank atau dekat Pasar Santa, mobil Ferrari warna hitam dikemudikan oleh MSI tersebut menabrak mobil Mercedes Benz warna putih dikemudikan oleh S yang ada di depannya.

Dia menambahkan, kedua pengendara yang mobilnya sama-sama mengalami kerusakan itu sepakat untuk menyelesaikan insiden kecelakaan tersebut secara kekeluargaan. Polisi pun menghimbau, agar pengendara jalan selalu mematuhi aturan berlalu lintas dan berhati-hati saat berkendara guna menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas.

"Kami imbau agar pengemudi atau pengguna jalan berhati-hati, berkendara itu jika lalai, tidak patuh pada aturan, tidak patuh pada rambu-rambu di jalan, bisa mengakibatkan kecelekaan yang bisa merugikan diri sendiri atau orang lain, menimbulkan kerusakan pada kendaraan yang kita gunakan atau kendaraan orang lain," pungkasnya.

(Awaludin)