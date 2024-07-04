Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Penyebab Kebakaran di Hotel Alam Sutera Belum Terungkap, Ini Kata Polisi

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 04 Juli 2024 |16:25 WIB
Penyebab Kebakaran di Hotel Alam Sutera Belum Terungkap, Ini Kata Polisi
Kebakaran hotel di Alam Sutera, Tangerang Selatan (Foto: Hambali)
JAKARTA - Penyebab kebakaran di hotel kawasan Alam Sutera, Tangerang Selatan beberapa waktu lalu hingga kini belum terungkap. Polisi mengaku, masih menantikan hasil uji labfor guna mengungkap penyebab kebakaran.

"Saat ini, penyelidik Satreskrim Polres Tangsel sedang menunggu hasil riksa atau uji laboratoris terhadap barang bukti yang sudah dikumpulkan dari lokasi, Puslabfor Bareskrim Polri," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam pada wartawan, Kamis (4/7/2024).

Menurutnya, polisi telah memeriksa 3 orang saksi dalam kasus kebakaran hotel yang menewaskan 3 orang tersebut. Saksi-saksi itu diperiksa untuk menggali kronologi terjadinya kebakaran, di samping menantikan hasil labfor untuk mengetahui sumber apinya.

"Mohon waktu, proses penyelidikan masih berlangsung dan komitmen Satreskrim Polres Tangsel mengusut kasus ini sampai tuntas karena ada korban yang mengalami luka ringan dan ada beberapa korban yang meninggal dunia," tuturnya.

Ia menambahkan, polisi belum bisa menyimpulkan ada tidaknya kelalaian dalam insiden kebakaran di sebuah hotel kawasan Alam Sutera tersebut. Pastinya, polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), membuat lokasi jadi status quo, mengamankan barang bukti, melakukan interogasi, pemeriksaan saksi-saksi hingga melakukan pemeriksaan laboratoris terhadap barang bukti.

(Arief Setyadi )

      
