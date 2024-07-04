Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Terkuak! Begini Modus Mobil Berisi Sabu 45 Kg di Parkiran RS Fatmawati

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 04 Juli 2024 |18:25 WIB
Terkuak! Begini Modus Mobil Berisi Sabu 45 Kg di Parkiran RS Fatmawati
Illustrasi (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Polisi membongkar peredaran 45 bungkus sabu dengan berat 45 Kg yang tersimpan di sebuah mobil dalam parkiran RS Fatmawati, Jakarta Selatan. Adapun mobil tersebut bisa berada di parkiran rumah sakit itu lantaran ditempatkan oleh orang tak dikenal.

"Modusnya titip mobil. Jadi nanti mobil berisi narkoba diantar ke alamat tujuan," ujar Dirresnarkoba Polda Metro Jaya, Kombes Donald Parlaungan pada wartawan, Kamis (4/7/2024).

Menurutnya, mobil berisi 45 bungkus sabu dengan berat 45 Kg tersebut sejatinya telah dibawa dahulu oleh orang tak dikenal hingga akhirnya ditaruh di parkiran RS Fatmawati, Jakarta Selatan. Lantas, mobil tersebut rencananya bakal diambil oleh kurir berinisial AS untuk diantarkan ke alamat tujuan.

"Antara kurir, (dengan) orang yang menyimpan mobil di parkiran RS itu tidak saling kenal," tuturnya.

Adapun orang yang menyimpan mobil berisi sabu itu, tambahnya, saat ini tengah didalami lebih lanjut, dilakukan profiling, hingga dicari keberadaannya. Polisi juga masih mendalami berapa upah yang didapatkan sang kurir hingga mengapa sampai transaksi antara pembawa mobil dengan sang kurir dilakukan di parkiran rumah sakit tersebut.

"Orang yang menyimpan mobil tersebut yang lagi kita buru, masih kami kembangkan," pungkasnya.

(Awaludin)

      
