HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bocah 7 Tahun di Cibinong Diduga Jadi Korban Tabrak Lari, Polisi Selidiki

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Kamis, 04 Juli 2024 |18:50 WIB
Bocah 7 Tahun di Cibinong Diduga Jadi Korban Tabrak Lari, Polisi Selidiki
Ilustrasi (Foto: Freepik)
A
A
A

BOGOR - Bocah laki-laki berusia 7 tahun diduga menjadi korban tabrak lari hingga terluka di wilayah Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Polisi masih melakukan pengecekan terkait kejadian tersebut.

Ayah korban, Agus mengatakan peristiwa itu terjadi sekira pukul 07.00 WIB. Ketika itu, sang anak disebutnya hendak pergi ke warung naik sepeda.

"Mau ke warung naik sepeda," kata Agus dikonfirmasi, Kamis (4/7/2024).

Dirinya mengaku tidak mengetahui persis kronologi kecelakaan tersebut. Hanya saja, sang anak diantar pulang oleh tetangganya dalam keadaan menangis dan berdarah pada bagian tangan kanan.

"Kurang tahu kejadiannya, saya tau sudah diantar sama tetangga saya katanya anak saya ketabrak mobil," ujarnya.

Berdasarkan informasi yang diterimanya, pengemudi mobil sempat berhenti usai menabrak anaknya. Tetapi, langsung melanjutkan perjalanan kembali.

"Sempat berhenti, katanya enggak apa-apa langsung dia jalan lagi. Enggak ke rumah, enggak nemuin saya," ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
