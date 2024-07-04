Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pendeta Gilbert Diperiksa Polisi Terkait Dugaan Penistaan Agama

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 04 Juli 2024 |19:35 WIB
Pendeta Gilbert Diperiksa Polisi Terkait Dugaan Penistaan Agama
Pendeta Gilbert Lumoindong (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Polisi menyebutkan, telah memeriksa Pendeta Gilbert Lumoindong di kasus dugaan penistaan agama dalam video ceramahnya yang menuai kontroversi hingga berujung dilaporkannya Gilbert ke polisi oleh sejumlah pihak. Meski begitu, status kasusnya itu hingga kini masih dalam proses penyelidikan.

"Terlapor saudara G sudah dilakukan pemeriksaan dalam rangka penyelidikan atau interogasi, telah dibuatkan berita acara interogasi pada terlapor," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam pada wartawan, Kamis (4/7/2024).

Menurutnya, polisi hingga kini masih belum melakukan gelar perkara atas kasus dugaan penistaan agama tersebut. Pasalnya, polisi masih menantikan pelimpahan berkas di sejumlah daerah lainnya ke Polda Metro Jaya.

Sebab, kata dia, Pendeta Gilbert dilaporkan sejumlah pihak berkaitan persoalan serupa di beberapa daerah lainnya, yang mana laporan itu bakal dilimpahkan dan dikumpulkan dahulu. Namun, dia tak merincikan waktu pemeriksaan Pendeta Gilbert diperiksa dan apa saja poin-poin yang ditanyakan padanya.

"Saat ini, penyelidik masih menunggu ada beberapa berkas dari daerah lain yang dilimpahkan, selanjutnya akan dilakukan gelar perkara," katanya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/10/608/3121202/ratu_entok-Nhva_large.jpg
Minta Yesus Potong Rambut, TikTokers Ratu Entok Dihukum 2 Tahun 10 Bulan Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/19/338/2998050/polisi-bakal-panggil-pendeta-gilbert-usai-dalami-saksi-dan-bukti-VHmxED9gYg.jpg
Polisi Bakal Panggil Pendeta Gilbert Usai Dalami Saksi dan Bukti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/338/2997592/polisi-dalami-kasus-dugaan-penistaan-agama-pendeta-gilbert-EKR3tMLgoe.jpg
Polisi Dalami Kasus Dugaan Penistaan Agama Pendeta Gilbert
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/17/337/2996943/pendeta-gilbert-dilaporkan-ke-polda-metro-jaya-buntut-viral-video-zakat-pOOXHlmWg1.jpg
Pendeta Gilbert Dilaporkan ke Polda Metro Jaya Buntut Viral Video Zakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/02/340/2991628/sidang-perdana-komika-aulia-rakhman-didakwa-pasal-penistaan-agama-HCMrfNbXfi.jpg
Sidang Perdana, Komika Aulia Rakhman Didakwa Pasal Penistaan Agama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/22/340/2986740/heboh-grup-telegram-konten-robek-dan-kencingi-alquran-pelaku-ditangkap-yKYAqUh8ZP.png
Heboh Grup Telegram Konten Robek dan Kencingi Alquran, Pelaku Ditangkap!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement