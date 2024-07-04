Pendeta Gilbert Diperiksa Polisi Terkait Dugaan Penistaan Agama

JAKARTA - Polisi menyebutkan, telah memeriksa Pendeta Gilbert Lumoindong di kasus dugaan penistaan agama dalam video ceramahnya yang menuai kontroversi hingga berujung dilaporkannya Gilbert ke polisi oleh sejumlah pihak. Meski begitu, status kasusnya itu hingga kini masih dalam proses penyelidikan.

"Terlapor saudara G sudah dilakukan pemeriksaan dalam rangka penyelidikan atau interogasi, telah dibuatkan berita acara interogasi pada terlapor," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam pada wartawan, Kamis (4/7/2024).

Menurutnya, polisi hingga kini masih belum melakukan gelar perkara atas kasus dugaan penistaan agama tersebut. Pasalnya, polisi masih menantikan pelimpahan berkas di sejumlah daerah lainnya ke Polda Metro Jaya.

Sebab, kata dia, Pendeta Gilbert dilaporkan sejumlah pihak berkaitan persoalan serupa di beberapa daerah lainnya, yang mana laporan itu bakal dilimpahkan dan dikumpulkan dahulu. Namun, dia tak merincikan waktu pemeriksaan Pendeta Gilbert diperiksa dan apa saja poin-poin yang ditanyakan padanya.

"Saat ini, penyelidik masih menunggu ada beberapa berkas dari daerah lain yang dilimpahkan, selanjutnya akan dilakukan gelar perkara," katanya.

(Arief Setyadi )