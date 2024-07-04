Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hujan Angin, Pohon Tumbang Timpa Atap Masjid di Pamulang

Hambali , Jurnalis-Kamis, 04 Juli 2024 |20:51 WIB
Hujan Angin, Pohon Tumbang Timpa Atap Masjid di Pamulang
Pohon tumbang di Tangsel (Foto: Hambali)
TANGSEL - Hujan deras disertai angin kencang melanda sejumlah wilayah di Tangerang Selatan (Tangsel), Kamis (4/7/2024). Hal itu mengakibatkan tumbangnya sebuah pohon kering di depan Masjid Raya Bambu Apus, Pamulang.

Hujan disertai angin kencang terjadi sekira pukul 15.00 WIB. Kondisi itu menyebabkan batang pohon tumbang hingga menimpa bagian atap Masjid Raya Bambu Apus yang terletak bersebelahan dengan kantor kelurahan di Jalan Arwana Raya.

"Kebetulan saya sedang di lokasi lain, tapi tadi saya sudah dapat laporannya. Ada pohon kering di depan tumbang, ada kerusakan di bagian atas (masjid)," tutur Lurah Bambu Apus, Subur.

Proses evakuasi batang pohon tengah dilakukan. Kerusakan nampak terlihat di bagian atap masjid. Personil Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangsel disebutkan telah mendapat laporan mengenai peristiwa itu.

"Tim monitoring standby di lokasi. Sementara tim evakuasi dan peralatan dalam perjalanan," ucap Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Tangsel, Essa Nugraha saat dihubungi.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
