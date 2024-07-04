Viral Cekcok Sopir Taksi dan Pajero Berpelat Dinas, Begini Kata Polisi

JAKARTA - Viral di media sosial adanya cekcok antara sopir taksi dengan pengemudi mobil Pajero Sport hitam berpelat dinas hingga berujung saling tantang melapor ke polisi. Polisi menyebutkan, hingga kini belum ada aduan tentang cekcok tersebut.

"Saya secara pribadi tadi sudah melihat ada video itu dan komunikasi dengan teman-teman Direktorat lalu lintas, sementara belum ada laporan dari kedua belah pihak," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam pada wartawan, Kamis (4/7/2024).

Menurutnya, manakala ada pihak yang merasa dirugikan, bisa melapor ke polisi agar bisa ditindaklanjuti. Di samping itu, dia meminta pada semua pengendara jalan untuk berhati-hati saat berkendara, saling memghormati, tak gampang terpancing emosi, dan berkepala dingin guna menghindari hal tak diinginkan.

"Apabila ada yang merasa dirugikan silakan bisa melapor ke Polsek, Polres atau Direktorat lalu lintas. Berkendara di jalan, harus hati-hati, kalau ada perselisihan paham di jalan jangan emosi, selesaikan dengan cara baik baik," tuturnya.

"Dilihat dari cara kedua belah pihak menyelesaikan permasalahan ini berhenti di tengah jalan, ini juga tolong hati hati. Selesaikan masalah dengan kepala dingin, jangan emosi, jangan nanti akhirnya masalah tidak selesai khawatirnya akan menimbulkan masalah baru," kata Ade.

Cekcok tersebut viral di media sosial Instagram, salah satunya diunggah akun @jakartaselatan24jam, yang mana peristiwa itu disebut-sebut terjadi pada Rabu, 3 Juli 2024 kemarin di Kolong Semanggi, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Cekcok mulut antara sopir taksi dengan sopir mobil Pajero berpelat dinas itu terjadi karena taksi tak memberinya jalan.

Keduanya pun terlibat adu mulut di jalanan sambil saling menantang untuk melapor ke polisi.

(Arief Setyadi )