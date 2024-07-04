Pengunjung PRJ Parkir di Jalanan, PT JI Expo: Kapasitas Tidak Cukup

JAKARTA - Acara Jakarta Fair Kemayoran atau Pekan Raya Jakarta (PRJ) masih terus berlangsung hingga 14 Juli 2024. Namun, sejumlah area di sekitar PRJ disulap menjadi tempat parkiran dadakan di tengah event tersebut.

Di akhir pekan, banyak pengunjung yang datang mengendarai sepeda motor maupun mobil dan parkir di jalan depan gerbang JiExpo Kemayoran, Jakarta Pusat.

Direktur Marketing PT. JiExpo Kemayoran, Ralph Scheunemann mengatakan munculnya kantong-kantong parkir di sekitar arena PRJ disebabkan kapasitas parkir yang kurang.

"Kapasitas parkir tidak cukup," ujarnya pada Kamis (4/7/2024).

Menurutnya kemunculan kantong-kantong parkir itu merupakan hal yang baik. Sebab secara tidak langsung ajang PRJ berkontribusi kepada masyarakat sekitar JI Expo. Kata Ralph, warga sekitar bisa meraup keuntungan dari tempat parkir tersebut.

Ia mengatakan pihak JI Expo tidak mendapat keuntungan material dari pengelolaan kantong parkir di jalanan tersebut. Bahkan untuk menjaga keamanan dan kelancaran lalu lintas di sekitar arena PRJ, petugas JI Expo sudah bekerja sama dengan Dinas Perhubungan (Dishbub).

“Kita juga sudah bekerja sama dengan Dishub. Kita bekerja sama dengan mereka untuk mengaturnya supaya rapi," tambahnya.