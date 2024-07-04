Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pengunjung PRJ Parkir di Jalanan, PT JI Expo: Kapasitas Tidak Cukup

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Kamis, 04 Juli 2024 |21:26 WIB
Pengunjung PRJ Parkir di Jalanan, PT JI Expo: Kapasitas Tidak Cukup
Parkir di luar area PRJ (Foto : MPI/Annastasya R)
A
A
A

JAKARTA - Acara Jakarta Fair Kemayoran atau Pekan Raya Jakarta (PRJ) masih terus berlangsung hingga 14 Juli 2024. Namun, sejumlah area di sekitar PRJ disulap menjadi tempat parkiran dadakan di tengah event tersebut.

Di akhir pekan, banyak pengunjung yang datang mengendarai sepeda motor maupun mobil dan parkir di jalan depan gerbang JiExpo Kemayoran, Jakarta Pusat.

Direktur Marketing PT. JiExpo Kemayoran, Ralph Scheunemann mengatakan munculnya kantong-kantong parkir di sekitar arena PRJ disebabkan kapasitas parkir yang kurang.

"Kapasitas parkir tidak cukup," ujarnya pada Kamis (4/7/2024).

Menurutnya kemunculan kantong-kantong parkir itu merupakan hal yang baik. Sebab secara tidak langsung ajang PRJ berkontribusi kepada masyarakat sekitar JI Expo. Kata Ralph, warga sekitar bisa meraup keuntungan dari tempat parkir tersebut.

Ia mengatakan pihak JI Expo tidak mendapat keuntungan material dari pengelolaan kantong parkir di jalanan tersebut. Bahkan untuk menjaga keamanan dan kelancaran lalu lintas di sekitar arena PRJ, petugas JI Expo sudah bekerja sama dengan Dinas Perhubungan (Dishbub).

“Kita juga sudah bekerja sama dengan Dishub. Kita bekerja sama dengan mereka untuk mengaturnya supaya rapi," tambahnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
PRJ Parkir Liar parkir
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/338/3171050/pramono-sFRS_large.jpg
Dukung Pansus Perparkiran, Pramono: Jakarta Kita Atur dengan Tertib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/338/3169488/pramono_anung-ugvY_large.jpg
Tarif Parkir Jakarta Dikabarkan Naik Rp30 Ribu per Jam, Begini Penjelasan Lengkap Pramono 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/338/3160996/jukir_liar-GnO1_large.jpg
Resahkan Warga, 5 Jukir Liar di Menteng Jakpus Diciduk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/16/338/3131274/penjara-rvtl_large.jpg
Getok Tarif Rp60 Ribu, Tukang Parkir Liar di Tanah Abang Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/27/338/3026902/pengelola-parkir-kalijodo-bantah-ada-pungli-kendaraan-melintas-hKrppVAF1i.jpg
Pengelola Parkir Kalijodo Bantah Ada Pungli Kendaraan Melintas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/25/338/3025717/parkir-liar-di-prj-menjamur-tarifnya-sampai-rp20-ribu-per-motor-yg7uiqrv9y.jpg
Parkir Liar di PRJ Menjamur, Tarifnya Sampai Rp20 ribu Per Motor
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement