Mochammad Afifuddin, Jebolan UIN Jakarta yang Kini Jadi Plt Ketua KPU Gantikan Hasyim Asyari

JAKARTA - Jajaran Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan rapat pleno terkait pengganti Ketua KPU Hasyim Asy'ari yang dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas pelanggaran kode etik. Komisioner KPU menyepakati ditunjuknya Mochammad Afifuddin menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KPU.

"Hasil pleno sudah memutuskan secara bulat kami bersepakat untuk memberikan mandat kepada pak Mochammad Afifuddin menjadi pelaksana tugas ketua KPU untuk melakukan tugas organisasi," kata Komisioner KPU Augus Mellaz, di Kantor KPU, Kamis (4/7/2024).

Afifuddin akan menjabat hingga Ketua KPU dipilih secara definitif. Adapun pemilihan pengganti Hasyim Asy'ari diketahui menunggu Keputusan Presiden.

Dikutip dari berbagai sumber, Mochammad Afifuddin, S.Th.I., M.Si adalah aktivis demokrasi Indonesia yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sejak 5 Juli 2024 menggantikan Hasyim Asy'ari.

Ia menjabat sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum sejak 2022. Sebelumnya ia menjabat sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia periode 2017–2022.

Mochammad Afifuddin dilahirkan di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur pada 1 Februari 1980. Ia meraih gelar Sarjana Jurusan Tafsir Hadits dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah pada 2004.