Megawati Tunjuk Adian Napitupulu Jadi Wasekjen PDIP Bantu Kinerja Hasto Dalam Bidang Komunikasi

JAKARTA - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengambil sumpah janji jabatan pengurus DPP PDIP masa bakti 2019-2024 yang diperpanjang hingga 2025. Salah satu nama yang masuk dalam kepengurusan adalah Adian Napitupulu.

Anggota Komisi VII DPR RI itu dipercaya membantu kerja-kerja Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menjadi Wasekjen bidang Komunikasi. Selain Adian, sejumlah nama seperti Ganjar Pranowo hingga Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok kini didapuk menjadi Ketua DPP PDIP.

Pengamat politik, Karyono Wibowo menilai masuknya sejumlah nama-nama baru tersebut menambah warna politik dalam partai banteng.

“Tentunya masuknya nama-nama seperti Ganjar, Ahok dan Adian diharapkan mampu meningkatkan kinerja PDIP dalam mewujudkan program-program partai ke depan,” terang Karyono kepada wartawan, Jumat (5/7).

Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute (IPI) ini yakin bahwa penunjukan tersebut sudah melalui pelbagai pertimbangan yang matang dari Megawati Soekarnoputri.