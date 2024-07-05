Dorong Pelestarian Jamu, Ketua DPR: Misalnya Melalui Dukungan Regulasi Produk

JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Puan Maharani mendorong agar prodak jamu tradisional harus dilestarikan. Menurutnya, DPR RI bisa berperan dalam memberi dukungan regulasi untuk produk jamu.

Pernyataan itu dilontarkan Puan saat mengunjungi pabrik jamu Sido Muncul yang berada di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (5/7/2024). Dalam kesempatan tersebut, Puan meninjau perkembangan produk Sido Muncul yang merupakaan produsen jamu dan obat herbal modern terbesar di Indonesia.

"Bicara Indonesia ya kalau pada kerajinan ada batik, ada tenun, ada songket dan lain-lain. Saya meyakini bahwa salah satunya adalah jamu yang memang harus dilestarikan," kata Puan dalam keterangan tertulis dikutip, Jumat (5/7/2024).

"Mengenai dukungan DPR untuk obat herbal atau obat tradisional seperti jamu, ada banyak hal yang dapat dilakukan. Misalnya melalui dukungan regulasi produk," imbuhnya.

Menurutnya, prodak jamu bisa dipercayai masyarakat, salah satunya adanya izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

"Bagaimana kemudian obat tradisional ini kemudian bisa dipercaya dan terpercaya tentu saja melalui BPOM sudah ada izin untuk bisa digunakan dan juga produk lainnya menggunakan herbal bahan bakunya dari Indonesia," kata Puan.

Puan memastikan, DPR akan terus mendukung kemajuan produk-produk dalam negeri. “DPR RI akan terus mendukung perusahaan-perusahaan Indonesia yang membawa produk-produk Indonesia berkibar di dalam dan luar negeri,” tuturnya.

Lebih lanjut, Puan mengaku bangga dengan prestasi Sido Muncul yang berhasil membawa produk budaya Indonesia mendunia. Ia mengatakan, keunggulan Sido Muncul justru dari bagaimana perusahaan bisa ‘membumikan’ produk tradisional menjadi produk yang modern dan berdaya saing.

“Sido Muncul terus menunjukkan bahwa jamu yang merupakan salah satu ciri khas Indonesia, jika dikelola dengan baik dapat menjadi salah satu kekuatan ekonomi bangsa,” jelas Puan.