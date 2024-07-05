TNI: Sanksi Pemecatan Mengintai Prajurit Jika Terlibat Judi Online

JAKARTA - Upaya memberantas Judi Online (Judol) tak hanya tengah digencarkan oleh pemerintah namun juga oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI). Tak segan-segan sanksi pemecatan mengintai prajurit TNI bila terbukti terlibat Judol.

"Panglima keras, sudah mengeluarkan telegram-telegram dan membuat directive. (Prajurit yang terlibat judol bisa dipecat) Nanti kan melalui proses pengadilan, itu salah satu sanksinya," ujar Kababinkum TNI Laksda TNI Kresno Buntoro di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (5/7/2024).

Dia menjelaskan, saat ini pihaknya sedang fokus melakukan penyuluhan hukum terkait Judol. Selain itu, soal pinjaman online (Pinjol) juga menjadi fokus TNI saat ini.

"Ya penyuluhan hukum sekarang difokuskan pada pinjol dan judol, mengenai masalah ancaman dan sanksinya, termasuk gimana seandainya dia sudah terlibat, langkah apa yang harus mereka lakukan, sudah kami buat," jelasnya.

"Kami ada materinya untuk kami turunkan, bukan hanya di Babinkum, tapi dinas hukum angkatan sudah sama," imbuhnya.