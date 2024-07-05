Megawati Akui Kerap Ngamuk ke Yasonna: Jadi Menteri Ngapain, Anak Buah Kita Ditarget Melulu!

JAKARTA - Ketua Umum DPP PDI-Perjuangan, Megawati Soekarnoputro menyentil kader partainya, Yasonna H Laoly yang menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM (Menkumham). Ia mengaku kerap mengamuk ke Yasonna lantaran kadernya kerap menjadi sasaran hukum.

"Saya suka ngamuk ke dia lho, (Yasonna) jadi menteri ngapain lho, lah anak buah kita maunya ditarget melulu," kata Megawati saat berpidato di Sekolah Partai PDI-Perjuangan, Jakarta Selatan, Jumat (5/7/2024).

BACA JUGA: Megawati Tunjuk Adian Napitupulu Jadi Wasekjen PDIP Bantu Kinerja Hasto Dalam Bidang Komunikasi

Megawati pun menceritakan pengalamannya kala kerap diperiksa oleh lembaga penegak hukum. Ia bercerita, penyidik yang bertampang seram kerap gugup saat memeriksanya.

"Tiga kali zaman dulu saya dipanggil polisi, kejaksaan sekali, kan orangnya tampang serem-serem. Yang dipanggil jadi mau ketawa kan baru saja duduk," tutur Megawati.

"Terus batin saya oo ngapa ya. Ampe saya bilang 'Pak tolong ya, santai saja ya Pak, saya datang ke sini bukan dipaksa, sukarela loh. 'Nah kalian takut. Itu tampangnya udah, teruskan bawa map," imbuhnya.