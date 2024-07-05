Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Megawati Akui Kerap Ngamuk ke Yasonna: Jadi Menteri Ngapain, Anak Buah Kita Ditarget Melulu!

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 05 Juli 2024 |21:40 WIB
Megawati Akui Kerap <i>Ngamuk</i> ke Yasonna: Jadi Menteri Ngapain, Anak Buah Kita Ditarget Melulu!
Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum DPP PDI-Perjuangan, Megawati Soekarnoputro menyentil kader partainya, Yasonna H Laoly yang menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM (Menkumham). Ia mengaku kerap mengamuk ke Yasonna lantaran kadernya kerap menjadi sasaran hukum.

"Saya suka ngamuk ke dia lho, (Yasonna) jadi menteri ngapain lho, lah anak buah kita maunya ditarget melulu," kata Megawati saat berpidato di Sekolah Partai PDI-Perjuangan, Jakarta Selatan, Jumat (5/7/2024).

Megawati pun menceritakan pengalamannya kala kerap diperiksa oleh lembaga penegak hukum. Ia bercerita, penyidik yang bertampang seram kerap gugup saat memeriksanya.

"Tiga kali zaman dulu saya dipanggil polisi, kejaksaan sekali, kan orangnya tampang serem-serem. Yang dipanggil jadi mau ketawa kan baru saja duduk," tutur Megawati.

"Terus batin saya oo ngapa ya. Ampe saya bilang 'Pak tolong ya, santai saja ya Pak, saya datang ke sini bukan dipaksa, sukarela loh. 'Nah kalian takut. Itu tampangnya udah, teruskan bawa map," imbuhnya.

Halaman:
1 2
      
