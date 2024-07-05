Gelar Diskusi Politik Reborn, Angela Tanoesoedibjo: Wadah Dialog Generasi Muda

JAKARTA - Partai Perindo, yang dikenal sebagai Partai modern yang menjunjung tinggi demokrasi, peduli rakyat kecil, dan gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja, kesejahteraan rakyat, dan Indonesia maju menyelenggarakan acara politik reborn bersama PB HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) di MNC Conference Hall, iNews Tower, Jumat (5/7/2024).

Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo menambahkan bahwa acara ini diselenggarakan sebagai wadah dialog untuk generasi muda utamanya dalam menambah wawasan politik.

"Ini sebuah acara baru dan ini pertama kali kita selenggarakan, karena harapan kita acara ini bisa menjadi wadah dialog bagi generasi muda untuk menambah wawasan terkait isu politik di tanah air," ujar Angela dalam sambutannya saat membuka acara.

Angela menjelaskan, bonus demografi yang akan dihadapi Indonesia kedepan membuat populasi anak muda menjadi dominan. Hal itu juga turut berdampak pada profil pemilih dalam ajang kontestasi politik di Tanah Air.

Sehingga menurutnya, wawasan politik menjadi bekal yang penting bagi generasi mudah sebelum memberikan suara dalam pemilihan umum. Harapannya, para pemilih generasi muda ini punya dasar yang kuat untuk menentukan pilihannya dengan basis analisis yang kuat untuk menentukan pilihan yang tepat.