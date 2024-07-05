Soal Pengunduran Dirjen APTIKA Kominfo, DPR Minta Pemerintah Tunjuk Pengganti yang Kompeten

Ketua DPR Puan Maharani menyoroti soal pengunduran diri Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (APTIKA) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Semuel Abrijani.

Ia pun meminta pemerintah dapat menetapkan pengganti Samuel dengan individu yang kompeten.

Puan menilai, langkah pengunduran diri Dirjen APTIKA sebagai langkah yang berisiko. Atas dasar itu, Puan meminta kekosongan pejabat di Kominfo itu tidak boleh terjadi dalam waktu yang lama.

“Langkah ini juga berisiko atau memiliki dampak positif dan negatif. Sehingga saya harap Pemerintah untuk segera mengisi kekosongan kepemimpinan dengan individu yang kompeten dan memastikan bahwa upaya pemulihan dan peningkatan keamanan siber terus berjalan tanpa hambatan,” tegas Puan dalam keterangan tertulis, Jumat (5/7/2024).

Terlepas dari itu, Puan berharap, pengunduran diri Samuel tidak mengganggu proses pemulihan dan peningkatan sistem keamanan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) yang sedang berlangsung. Menurutnya, pengunduran Samuel merupakan konsekuensi atas tugas yang diemban.

"Pengunduran diri Dirjen APTIKA Kominfo merupakan konsekuensi dari terjadinya gangguan siber terhadap PDNS 2 di Surabaya. Namun saya harap ini tidak mengganggu proses pemulihan dan peningkatan sistem keamanan yang sedang berlangsung," ujar Puan.

Menurutnya, penanganan gangguan siber diperlukan kolaborasi yang kuat antar lembaga pemerintah, swasta, dan seluruh stakeholder terkait serta juga masyarakat sipil. Puan mengatakan, hal ini sebagai bentuk antisipasi sekaligus upaya untuk mengahadapi angcaman siber di masa yang akan datang.