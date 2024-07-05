Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

3 Fakta Suami Pergoki Istri Sedang Indehoy dengan PIL, Berakhir Memaafkan Keduanya

Awaludin , Jurnalis-Jum'at, 05 Juli 2024 |07:30 WIB
3 Fakta Suami Pergoki Istri Sedang Indehoy dengan PIL, Berakhir Memaafkan Keduanya
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

BEREDAR video pasangan selingkuh yang dipergoki warga di wilayah Tanjungsari, Kabupaten Bogor, yang terjadi pada Senin 1 Juli 2024. Tampak dalam video, seorang perempuan hanya mengenakan pakaian dalam.

Berikut sejumlah faktanya:

1. Digerebek Suami saat Indehoy di Rumahnya

 

Sang suami, D (35) menangkap basah sang istri yakni AS (27) tengah bersama pria lain MK (34) di dalam rumahnya hanya mengenakan pakaian dalam.

Pada video lainnya pria dan perempuan tersebut dibawa polisi dengan mobil patroli. Warga yang berkumpul pun sempat meneriaki keduanya.

2. Kedua Pelaku Diamankan

 

"Pelaku diamankan untuk menghindari tindakan main hakim sendiri dari warga yang marah," kata Kapolsek Tanjung Iptu Rustami dalam keterangannya, Kamis (4/7/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/340/3175912//viral-EsSK_large.jpg
Duh! Ajudan Bupati Purwakarta Viral Tepergok Selingkuh, Polda Jabar: Sudah Diamankan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/338/3175675//kasus_penusukan_di_cikarang-cTxM_large.jpg
Sadis! Suami Bunuh Selingkuhan Istrinya Secara Brutal di Cikarang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/330/3171941//selingkuh-cmLJ_large.jpg
5 Azab Orang Selingkuh, Hidup Tak Tenang hingga Tertular Penyakit Seksual
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/340/3169704//pria_bawa_kabur_istri_orang-D6LN_large.jpg
Cinta Lama Bersemi Kembali, Pria Ini Nekat Bawa Kabur Istri Orang 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/612/3168846//selingkuh-4pgM_large.jpg
Ciri-Ciri Micro Cheating, Selingkuh Kecil yang Jarang Disadari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/612/3168412//selingkuh-2ACj_large.jpg
Viral Wanita Labrak Suami dan Selingkuhan di Tempat Makan, Endingnya Bikin Nyesek
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement