3 Fakta Suami Pergoki Istri Sedang Indehoy dengan PIL, Berakhir Memaafkan Keduanya

BEREDAR video pasangan selingkuh yang dipergoki warga di wilayah Tanjungsari, Kabupaten Bogor, yang terjadi pada Senin 1 Juli 2024. Tampak dalam video, seorang perempuan hanya mengenakan pakaian dalam.

Berikut sejumlah faktanya:

1. Digerebek Suami saat Indehoy di Rumahnya

Sang suami, D (35) menangkap basah sang istri yakni AS (27) tengah bersama pria lain MK (34) di dalam rumahnya hanya mengenakan pakaian dalam.

Pada video lainnya pria dan perempuan tersebut dibawa polisi dengan mobil patroli. Warga yang berkumpul pun sempat meneriaki keduanya.

2. Kedua Pelaku Diamankan

"Pelaku diamankan untuk menghindari tindakan main hakim sendiri dari warga yang marah," kata Kapolsek Tanjung Iptu Rustami dalam keterangannya, Kamis (4/7/2024).