Viral Mobil Dibobol Maling di Rest Area Cibubur, Total Kerugian Puluhan Juta Rupiah

JAKARTA - Modus pembobolan mobil baru-baru ini terjadi di Rest Area KM 10,6 Cibubur Square, Depok, Jawa Barat. Kejadian itu menimpa seorang wanita pemilik akun TikTok, @zoellekarlie yang diunggah Rabu 3 Juli 2024.

Video tersebut memerlihatkan seorang wanita yang terlihat geram dan panik mengetahui mobilnya yang terparkir di rest area tersebut dibobol maling hingga beberapa tasnya raib.

“Mobil dibobol maling tanpa jejak, terlihat normal, hilang puluhan juta,” tulis akun itu.

Ia menjelaskan bahwa sejumlah tas berisikan iPad, dompet dan barang-barang berharga lainnya raib dibawa kabur. Ia pun menjelaskan kaca mobil tersebut tak mengalami kerusakan.

Korban mengatakan total ada 5 tas yang hilang dicuri dari mobilnya. “Dilihat dari kaca dan pintu mobil enggak ada yang pecah, ternyata yang rusak lubang kunci fisiknya,” tambahnya.