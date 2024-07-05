Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Diguyur Hujan Deras, Tiga Ruas Jalan di Jakut Terendam Banjir

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 05 Juli 2024 |00:29 WIB
Diguyur Hujan Deras, Tiga Ruas Jalan di Jakut Terendam Banjir
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Hujan deras kembali melanda wilayah Jabodetabek pada Kamis (4/7/2024). Hal ini mengakibatkan sejumlah ruas jalan di Jakarta tergenang banjir.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta menyatakan bahwa ada tiga wilayah di Jakarta Utara yang terendam banjir akibat hujan deras pada Kamis sore.

"Tiga ruas jalan di Jakarta Utara tersebut masih tergenang saat ini," kata Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Isnawa Adji di Jakarta, Kamis (4/7/2024).

Ketiga ruas jalan yang tergenang itu berlokasi di Jalan Mangga Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja, kemudian di Jalan Raya Gereja Tugu Kecamatan Cilincing dan Jalan Sungai Barito, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara dengan ketinggian air mencapai 10 centimeter.

Adji mengatakan, BPBD DKI Jakarta mengerahkan personel untuk memonitor kondisi genangan di setiap wilayah. "Data ini kami kumpulkan hingga pukul 18.00 WIB dan akan terus dipantau," kata dia.

