Banjir Landa Cilincing Jakut Usai Diguyur Hujan Deras, Arus Lalu Lintas Padat

JAKARTA - Hujan deras mengguyur Jabodetabek pada Kamis (4/7/2024) sore tadi. Hujan serta angin kencang melanda sejumlah kawasan Jakarta sekitar pukul 16.00 WIB.

Sejumlah wilayah di Jakarta pun tergenang banjir imbas hujan deras sore tadi. Salah satunya di kawasan Kalibaru Barat, Cilincing, Jakarta Utara. Tergenangnya kawasan tersebut diunggah akun Instagram, @jakut.info pada Kamis (4/7/2024).

“Genangan air di Kalibaru Barat, Cilincing, Jakarta Utara usai hujan deras melanda kawasan tersebut, pada Kamis sore,” tulis akun tersebut.

Menurut pantauan MNC Portal Indonesia, terlihat genangan air setinggi betis orang dewasa itu melanda kawasan tersebut. Nampak masyarakat melewati genangan banjir ini. Adapula beberapa kendaraan lainnya yang berusaha melewati jalan tersebut.

BACA JUGA: Banjir Rendam Kawasan Kantor Bupati hingga Mal di Rangkasbitung

Sementara itu, situasi arus lalu lintas terkini di Jalan Raya Cakung Cilincing juga terpantau padat imbas banjir di ruas jalan tersebut. Genangan air itu membuat lalu lintas macet sekitar pukul 22.30 WIB.

“22.30 Situasi arus lalu lintas terkini di Jl. Raya Cakung Cilincing terpantau ramai cenderung padat imbas adanya genangan air, diimbau bagi masyarakat hati hati bila melintas,” tulis akun X, @TMCPoldametro, Kamis (4/7/2024).

(Fakhrizal Fakhri )