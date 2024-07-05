Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Penyebab Kebakaran di Revo Mall Bekasi Belum Diketahui, Polisi: Masih Penyelidikan Puslabfor

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 05 Juli 2024 |01:15 WIB
Penyebab Kebakaran di Revo Mall Bekasi Belum Diketahui, Polisi: Masih Penyelidikan Puslabfor
Kebakaran Revo Mall Bekasi (Foto: MPI)
BEKASI - Kapolsek Bekasi Selatan Kompol Untung Riswaji menyebut bahwa belum diketahui penyebab kebakaran Revo Mall yang terjadi pada Sabtu 22 Juni 2024 lalu. Untung menyebut polisi masih menyelidiki peristiwa kebakaran itu.

"Masih dalam penyelidikan yang dilakukan oleh tim Puslabfor dan juga Polsek Bekasi Selatan. Belum ada hasilnya ini," kata Untung kepada wartawan, Kamis (4/7/2024).

Kendati penyelidikan belum rampung, Untung memastikan pusat perbelanjaan itu sudah beraktivitas normal. Adapun polisi juga telah melepas garis polisi yang sebelumnya tertempel.

"Sudah normal dan sudah dibuka, garis polisi sudah dilepas," kata dia.

Pusat perbelanjaan Revo Mall di Jalan Ahmad Yani, Bekasi Selatan sebelumnya hanya beroperasi terbatas dua hari pasca peristiwa kebakaran terjadi. Pihal Revo saat itu menyebut aktivitas terbatas bisa dilakukan didasarkan pada proses pembersihan dan kelayakan penggunaan.

(Fakhrizal Fakhri )

      
