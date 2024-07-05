Bogor Diguncang Gempa Dini Hari Ini

JAKARTA - Gempa bumi bermagnitudo (M) 2,9 mengguncang Bogor, Jawa Barat, Jumat (5/7/2024), dini hari.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa gempa berlangsung pukul 00:34 WIB.

BMKG mengingatkan bahwa informasi gempa ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

"#Gempa Mag:2.9, 05-Jul-2024 00:34:42WIB, Lok:6.74LS, 106.62BT (25 km BaratDaya KOTA-BOGOR-JABAR), Kedlmn:10 Km #BMKG," tulis BMKG.

