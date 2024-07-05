Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Depok Diguyur Hujan Es, BMKG Imbau Warga Waspada

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 05 Juli 2024 |03:00 WIB
Depok Diguyur Hujan Es, BMKG Imbau Warga Waspada
Ilustrasi (Foto: The RealGist)
A
A
A

JAKARTA - Fenomena hujan es yang terjadi di Sawangan, Depok, Jawa Barat sempat menggegerkan masyarakat pada Rabu 3 Juli 2024. Hujan es dan cuaca ekstrem terjadi di tengah musim kemarau.

Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani mengatakan bahwa kejadian tersebut disebabkan adanya awan Cumulunimbus (CB) yang terbentuk akibat daya angkat atau konvektif yang cukup kuat di wilayah tersebut.

“Proses hujan diawali dengan kondensasi uap air teramat dingin melewati atmosfer di lapisan atas level beku. Es yang terbentuk umumnya memiliki ukuran besar,” ungkap Andri dalam keterangan resminya, Kamis (4/7/2024).

“Hanya saja, kadang tidak semua es akan mencair sempurna dan menjadikannya hujan es, di mana suhu puncak awan CB mencapai minus 80 derajat Celcius,” tambahnya.

Andri mengatakan pada saat kumpulan es yang besar di atmosfer turun ke area lebih rendah dan hangat, maka terjadi hujan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/340/3163140/hujan_es-A8JI_large.jpg
Heboh! Hujan Es dan Puting Beliung Rusak Rumah Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/05/519/3082220/hujan_es-CPy7_large.jpg
Fenomena Hujan Es Sebesar Jempol Orang Hebohkan Warga Sidoarjo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/01/610/3081312/hujan_es-cuLQ_large.jpg
Viral Hujan Es Menerjang Kota Palembang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/04/338/3029631/hujan-es-dan-angin-kencang-melanda-depok-begini-penjelasan-bmkg-hoOzJEELOe.jpg
Hujan Es dan Angin Kencang Melanda Depok, Begini Penjelasan BMKG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/03/338/3029496/hujan-es-terjang-depok-pohon-bertumbangan-f1Q9MbIXEe.jpg
Hujan Es Terjang Depok, Pohon Bertumbangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/25/519/2960479/hujan-es-bikin-panik-warga-kota-malang-RZG7Cr57pa.jpg
Hujan Es Bikin Panik Warga Kota Malang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement