Depok Diguyur Hujan Es, BMKG Imbau Warga Waspada

JAKARTA - Fenomena hujan es yang terjadi di Sawangan, Depok, Jawa Barat sempat menggegerkan masyarakat pada Rabu 3 Juli 2024. Hujan es dan cuaca ekstrem terjadi di tengah musim kemarau.

Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani mengatakan bahwa kejadian tersebut disebabkan adanya awan Cumulunimbus (CB) yang terbentuk akibat daya angkat atau konvektif yang cukup kuat di wilayah tersebut.

“Proses hujan diawali dengan kondensasi uap air teramat dingin melewati atmosfer di lapisan atas level beku. Es yang terbentuk umumnya memiliki ukuran besar,” ungkap Andri dalam keterangan resminya, Kamis (4/7/2024).

“Hanya saja, kadang tidak semua es akan mencair sempurna dan menjadikannya hujan es, di mana suhu puncak awan CB mencapai minus 80 derajat Celcius,” tambahnya.

Andri mengatakan pada saat kumpulan es yang besar di atmosfer turun ke area lebih rendah dan hangat, maka terjadi hujan.