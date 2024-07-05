Heru Budi Buka Pameran Flora dan Fauna 2024, Dorong Peningkatan Kualitas Lingkungan di Jakarta

JAKARTA - Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menghadiri sekaligus membuka pameran Flora dan Fauna (Flona) Jakarta 2024, di Taman Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, pada Jumat (5/7/2024) sore.

Adapun pameran Flona Jakarta 2024 mengusung tema 'Jakarta Global Hijau Mempesona'. Jakarta berkomitmen untuk mewujudkan kota yang berseri, nyaman, menyenangkan, dan dapat menfasilitasi aktivitas masyarakat.

"Kami mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat, sekaligus bangga atas terselenggaranya kegiatan Flona Jakarta 2024. Melihat tema kegiatan ini, kita semua berharap Jakarta bisa terus tumbuh dalam meningkatkan kualitas lingkungannya. Di samping itu, akan menambahkan pesona dan daya tarik Jakarta di mata dunia, bahkan bisa meningkatkan gairah iklim investasi dalam perekonomian," kata Heru di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta Bayu Meghantara memaparkan filosofi logo Flona Jakarta 2024 yang digambarkan dengan penuh warna. Warna hijau pada huruf Flona melambangkan Jakarta dengan lingkungan yang hijau.

Sementara, pohon melambangkan kekuatan Jakarta yang berusia hampir 500 tahun, tumbuh menjadi pohon yang besar dan kuat serta penuh manfaat. Kupu-kupu melambangkan transformasi Jakarta menjadi Kota Global, dengan jumlah kupu-kupu yang banyak melambangkan jutaan pesona Jakarta.

"Lalu, di sini ada warna kupu-kupu yang merepresentasikan lima benua, yaitu Asia berwarna kuning, Amerika berwarna merah, Australia berwarna hijau, Afrika berwarna hitam, dan Eropa berwarna biru. Warna-warna ini melambangkan bahwa Jakarta terbuka dan sejajar dengan kota-kota dari lima benua tersebut," tuturnya.

"Seluruh logo secara filosofi bertujuan melambangkan Jakarta yang sedang bertransformasi menjadi Kota Global dan penuh pesona. Tentunya, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota siap dan selalu mendukung dari sisi lingkungan hidup, salah satunya dengan pelaksanaan Flona Jakarta 2024," tambahnya.

Sebagai informasi, total peserta Flona Jakarta 2024 sebanyak 165 stan. Terdapat sepuluh stan instansi, yaitu stan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, Kota dan Kabupaten Administrasi, Taman Margasatwa Ragunan (TMR), Dharma Wanita Persatuan, serta Tim Penggerak PKK.

Adapun pembeda dari pelaksanaan Flona tahun-tahun sebelumnya adalah stan wilayah Kota dan Kabupaten Administrasi bernuansa mancanegara dan local wisdom Jakarta. Stan Jakarta Pusat menampilkan Cagar Budaya Stovia, stan Jakarta Utara menampilkan Kampung Portugis, stan Jakarta Barat menampilkan China Town, stan Jakarta Timur menampilkan Kampung Arab, stan Jakarta Selatan menampilkan Little Tokyo, dan stan Kepulauan Seribu menampilkan Kampung Nelayan.