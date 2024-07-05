Truk Sampah Milik Pemprov DKI Tabrak Lansia di Bekasi hingga Kepalanya Robek

BEKASI - Truk sampah milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menabrak lansia berusia 60 tahun di Jalan Raya Narogomg, Bantargebang, Kota Bekasi. Tabrakan menyebabkan korban berinisial KR harus dirawat di rumah sakit.

BACA JUGA: Korban Kecelakaan di Ruas Tol Cijago Ternyata Anak Berkebutuhan Khusus

Kanit Gakkum Sat Lantas Polres Metro Bekasi Kota, Iptu Suwandi mengatakan, peristiwa itu terjadi pada Jumat (5/7). Suwandi menyebut pengendara truk berinisial SR datang dari arah Bekasi menuju Cileungsi.

"Saat di titik lokasi diduga menghindari penyebrang jalan," kata Suwandi, Jumat (5/7/2024).

SR kemudian membanting setirnya ke kiri, saat itulah truk mengenai KR yang tengah melintas.