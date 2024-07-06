Pendidikan Pemilih Penting, Parpol Diminta Tak Hanya Sibuk Jodohkan Paslon

JAKARTA - Partai politik diminta untuk menjalankan fungsinya untuk memberikan pendidikan kepada pemilih sebelum menetapkan siapa calon kepala daerah (Cakada) yang akan dipilih pada saat kontestasi Pilkada serentak 2024, khususnya di Jakarta.

Pesan ini disampaikan oleh Pendiri Think Policy and Co-Head Sekretariat Bijak, Andhyta F Utami dalam acara Politics Reborn vol 1 bertajuk 'Siapa Layak Pimpin Jakarta?' yang digelar Partai Perindo di MNC Conference Hall, iNews Tower, Jakarta, Jumat (5/7/2024).

Andhyta mengapresiasi apa yang telah dilakukan Partai Perindo dengan program Politics Rebound ini. Pasalnya, saat ini, dia melihat konstelasi politik jelang Pilkada serentak 2024, para elite hanya disibukkan dengan mencoba simulasi untuk mencalonkan tokoh tertentu di daerah tersebut.

"Ini tuh partai politik kayak pasang-pasangin, tapi kitanya tidak dikonsultasikan, dan tidak berorientasi isu gitu kan," kata Andhyta.