Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pendidikan Pemilih Penting, Parpol Diminta Tak Hanya Sibuk Jodohkan Paslon

Felldy Utama , Jurnalis-Sabtu, 06 Juli 2024 |00:24 WIB
Pendidikan Pemilih Penting, Parpol Diminta Tak Hanya Sibuk Jodohkan Paslon
Diskusi Politics Reborn 'Siapa Layak Pimpin Jakarta' (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Partai politik diminta untuk menjalankan fungsinya untuk memberikan pendidikan kepada pemilih sebelum menetapkan siapa calon kepala daerah (Cakada) yang akan dipilih pada saat kontestasi Pilkada serentak 2024, khususnya di Jakarta.

Pesan ini disampaikan oleh Pendiri Think Policy and Co-Head Sekretariat Bijak, Andhyta F Utami dalam acara Politics Reborn vol 1 bertajuk 'Siapa Layak Pimpin Jakarta?' yang digelar Partai Perindo di MNC Conference Hall, iNews Tower, Jakarta, Jumat (5/7/2024).

Andhyta mengapresiasi apa yang telah dilakukan Partai Perindo dengan program Politics Rebound ini. Pasalnya, saat ini, dia melihat konstelasi politik jelang Pilkada serentak 2024, para elite hanya disibukkan dengan mencoba simulasi untuk mencalonkan tokoh tertentu di daerah tersebut.

"Ini tuh partai politik kayak pasang-pasangin, tapi kitanya tidak dikonsultasikan, dan tidak berorientasi isu gitu kan," kata Andhyta.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/337/3167494/partai_berkarya-Bj1D_large.jpg
Datangi Kemenkum, Partai Berkarya Minta Hasil Munas I Segera Disahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/28/338/2989526/pengurus-pusat-dinilai-perlu-sikapi-polemik-dana-saksi-nasdem-tangsel-GXtcHABOOJ.jpg
Pengurus Pusat Dinilai Perlu Sikapi Polemik Dana Saksi Nasdem Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/19/338/2957471/petugas-sisir-bendera-parpol-bahayakan-pengguna-jalan-di-jaksel-malam-ini-Jmv4G5fSfu.jpg
Petugas Sisir Bendera Parpol Bahayakan Pengguna Jalan di Jaksel Malam Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/17/338/2956238/kronologi-pasutri-kecelakaan-di-flyover-mampang-akibat-bendera-partai-itQjsQlXpY.jpg
Kronologi Pasutri Kecelakaan di Flyover Mampang Akibat Bendera Partai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/17/338/2956225/polisi-temukan-belasan-bendera-partai-di-flyover-mampang-bahayakan-pengguna-jalan-uHbnvIqoUN.jpg
Polisi Temukan Belasan Bendera Partai di Flyover Mampang Bahayakan Pengguna Jalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/16/510/2847370/ratusan-pelaku-umkm-di-yogyakarta-nyatakan-dukung-pan-pada-pemilu-2024-lrCHIJKXNY.jpg
Ratusan Pelaku UMKM di Yogyakarta Nyatakan Dukung PAN pada Pemilu 2024
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement