Manik Marganamahendra: Kota Maju Bukan Diukur dari Banyaknya Mobil Tapi Integrasi Transportasi Umum

JAKARTA - Ketua DPP Partai Perindo Bidang Politik dan Ideologi, Manik Marganamahendra menilai kemajuan sebuah kota-kota besar bukan diukur dari banyaknya mobil-mobil mewah yang berkeliaran di jalan.

Sebab menurutnya, kota yang maju dilihat dari seberapa jauh integrasi antar moda transportasi umum yang dapat diakses dan dijangkau bagi seluruh warganya.

"Sebab kota-kota besar bukan dari banyaknya jumlah mobil, tapi seberapa besar akses transportasi publiknya menjangkau ke semua masyarakat," ujar Manik dalam acara Politik Reborn yang diselenggarakan oleh Partai Perindo, Jumat (5/7/2024).

Lebih lanjut, Manik menilai bahwa dalam kontestasi politik di Jakarta yang akan berlangsung pada tahun ini diperlukan sosok yang bisa membenahi sistem transportasi umum. Bukan tanpa alasan, padatnya populasi yang juga terus bertumbuh perlu diakomodir lewat dukungan sistem transportasi dalam menunjang mobilitas masyarakat perkotaan.

"Bagaimana kebutuhan kebijakan publik di DKI Jakarta, elektabilitas dari masing-masing calon tentu dibuktikan dengan survey kepuasan, sehingga bagaimana orang muda ini mereka dicukupi kebutuhannya, termasuk tadi dari mobilitas," sambungnya.