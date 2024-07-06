PB HMI Nilai Warga Jakarta Akan Cenderung Susah Terima Politik Uang

JAKARTA - Ketua Politik Demokrasi PB HMI Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Bambang Irawan menilai bahwa warga Jakarta cenderung lebih susah menerima politik uang, utamanya dalam kontestasi Pemilihan Gubernur yang akan diselenggarakan tahun ini.

Bambang menjelaskan, hal itu disebabkan oleh latar belakang pendidikan masyarakat Jakarta yang cenderung lebih tinggi dan lebih melek soal politik. Belum lagi, mayoritas pemilih ke depan akan didominasi oleh generasi muda.

Sehingga menurutnya, berdasarkan profil tersebut, warga Jakarta akan memilih sosok pemimpin yang punya visi dan misi yang sesuai dengan kebutuhan anak muda ke depan. Bukan lagi soal tawaran uang yang diberikan untuk memilih calon tertentu.

"Generasi muda ini cenderung tidak tergoda dengan politik uang, sehingga mereka lebih objektif dalam memilih pemimpin ke depan," ujar Bambang dalam acara Politik Reborn yang diselenggarakan oleh Partai Perindo di Jakarta, Jumat (5/7/2024).

Bambang mengungkapkan, populasi di Jakarta sendiri pada tahun 2024 ini sudah sekitar 67% merupakan generasi muda. Sehingga menurutnya, mereka akan memilih calon pemimpin yang sesuai dengan aspirasinya.