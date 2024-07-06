Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kemenag: Proses Pemulangan Jemaah Haji Gelombang II dari Madinah Dimulai

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Sabtu, 06 Juli 2024 |01:15 WIB
Kemenag: Proses Pemulangan Jemaah Haji Gelombang II dari Madinah Dimulai
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) mencatatkan bahwa jemaah haji dan petugas yang telah diterbangkan ke Tanah Air berjumlah 93.614 orang tergabung dalam 238 kelompok terbang hingga Kamis 4 Juli 2024 pukul 21.00 WAS.

Anggota Media Center Kementerian Agama Widi Dwinanda menyampaikan, dengan berakhirnya pemulangan fase pertama, proses pemulangan jemaah haji Gelombang II dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Azis (AMAA) Madinah dimulai.

“Jemaah kelompok terbang (kloter) 10 Embarkasi Palembang (PLM-10) menjadi rombongan perdana yang diberangkatkan dari Bandara AMAA Madinah. Sebanyak 443 jemaah PLM 01 diberangkatkan dengan 11 bus dari hotel menuju Bandara Madinah,” terang Widi dalam keterangan resmi Kemenag di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Jumat (05/07/2024).

Dalam keterangannya, PPIH kembali mengingatkan jemaah haji indonesia selama di Madinah khususnya saat di Masjid Nabawi untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas Saudi, khususnya oleh aparat yang bersiaga dan mengatur pergerakan dan flow jemaah di Masjid Nabawi.

“Upaya yang dilakukan aparat tersebut tentunya dengan pertimbangan-pertimbangan teknis agar proses beribadah jemaah di masjid tertib dan berjalan lancar. Terlebih suasana masjid akan padat pada waktu-waktu salat lima waktu,” terang Widi.

Hari ini, ia menjelaskan, sesuai edaran Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi, layanan bus shalawat dari hotel ke Masjidil Haram berhenti sementara mulai pukul 09.00 WAS.

“Bus hanya mengantar jemaah dari Masjidil Haram ke hotel. Layanan bus shalawat akan kembali beroperasi setelah salat Jumat di Masjidil Haram pukul 14.00 WAS,” jelasnya.

“Karenanya, jemaah yang hendak salat Jumat di Masjidil Haram, agar menyesuaikan dengan edaran yang diterbitkan PPIH tersebut,” imbau dia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/08/398/3045951/haji_2024-KPGH_large.jpg
Penyelenggaraan Haji 2024 Tuai Pujian, DPR: Tidak Mudah Gerakkan 241 Ribu Jamaah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/07/398/3045693/haji_2024-YPhr_large.jpg
Pimpinan Komisi VIII DPR Jaring Masukan soal Haji 2024, Jamaah: Kemenag Bekerja Keras dengan Baik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/30/337/3041652/pansus_haji-1jlI_large.jpg
Pansus Haji Tak Ada Kaitan dengan PKB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/29/398/3041230/haji_2024-ZrXn_large.jpg
Viral Surat Permohonan Testimoni Sukses Haji 2024, Begini Penjelasan Kemenag
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/337/3035604/rapat-perdana-pansus-angket-haji-dpr-hari-ini-batal-apa-alasannya-XO5u7DSMC1.jpg
Rapat Perdana Pansus Angket Haji DPR Hari Ini Batal, Apa Alasannya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/337/3034704/pansus-haji-2024-kemenag-kita-akan-ikuti-prosesnya-SyppEMDBc5.jpg
Pansus Haji 2024, Kemenag: Kita Akan Ikuti Prosesnya!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement