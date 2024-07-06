Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Hasyim Asyari Dipecat karena Kasus Asusila, KPU Minta Tak Dikaitkan dengan Keluarga

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Sabtu, 06 Juli 2024 |01:41 WIB
Hasyim Asyari Dipecat karena Kasus Asusila, KPU Minta Tak Dikaitkan dengan Keluarga
Komisioner KPU August Mellaz (Foto: MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) melalui putusannya memecatnya Hasyim Asy'ari sebagai ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas dugaan tindak asusila terhadap anggota PPLN Den Haag, Belanda. Atas kejadian tersebut, KPU berharap permasalahan yang menimpa hasyim tidak dikaitkan dengan keluarganya.

"Ini semacam bentuk keprihatinan kami. yang pertama, kami memohon kepada temen-temen media jika memungkinkan urusan yang pak Hasyim dengan putusan DKPP itu dibatasi di Pak Hasyim," ujar Anggota KPU RI August Mellaz kepada wartawan, Jumat (5/7/2024).

Dia menegaskan, kalau istri dan anak-anak Hasyim bukalah sebagai pihak yang berperkara. Oleh sebab itu masyarakat diharapkan tak menganggu berusaha mencari tahu kehidupan keluarganya.

"Jangan dibawa ke keluarganya, ini kan gak benar situasi semacam ini. kan anak istri bukan bagian dari yang harusnya jadi masalah," sambungnya.

“Ini posisinya putusan DKPP ini sudah ada tentu kita wajib menghormatinya tapi excuse dari situ misalnya eksposing keluarga segala macem, mereka kan punya hak pribadi yang jangan sampai kita sentuh juga,” sambungnya.

