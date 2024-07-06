Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kegagalan Misi Taklukkan VOC Belanda Berujung Kematian Mengerikan Pasukan Mataram

Avirista Midaada , Jurnalis-Sabtu, 06 Juli 2024 |06:30 WIB
Kegagalan Misi Taklukkan VOC Belanda Berujung Kematian Mengerikan Pasukan Mataram
Ilustrasi (Foto: Dok Istimewa/Okezone)
A
A
A

 

JAKARTA - Sultan Agung penguasa Kesultanan Mataram berusaha memperluas kekuasaannya. Ekspansi wilayah pun dicanangkan usai berhasil menaklukkan Surabaya dan beberapa wilayah di timur Pulau Jawa. Konon setelah Surabaya, target sasaran berikutnya adalah Banten.

Tetapi saat itu menaklukkan Banten tidaklah mudah. Sebab sudah masuk kekuasaan VOC Belanda. Alhasil bila ingin menguasai wilayah Banten, Sultan Agung harus menyingkirkan VOC yang dianggap sebagai batu perintang.

Awalnya Sultan Agung menawarkan perdamaian dengan VOC, asalkan ia mengakui Kerajaan Mataram Islam. Syarat-syarat tertentu juga ditawarkan pada 1628. Tapi jelaslah tawaran itu akhirnya ditolak VOC, maka Sultan Agung pun menyatakan perang melawan VOC.

"Perang pun digaungkan, Sultan Agung mengirim pasukan Mataram I yang dipimpin oleh Tumenggung Bahureksa, pada 27 Agustus 1628," demikian dikutip dari "Hitam Putih Kekuasaan Raja - Raja Jawa Intrik, Konspirasi Perebutan Harta, Tahta, dan Wanita", karya Sri Wintala Achmad.

Pasukan Mataram lain dipimpin oleh Pangeran Mandurareja pada Oktober 1628, dengan sebutan Pasukan Mataram II. Total ada 10.000 orang pasukan disiapkan Mataram. Perang besar antara Mataram melawan VOC di Holandia pun terjadi.

Kurangnya perbekalan membuat pasukan Mataram mengalami kehancuran. Alhasil Sultan Agung pun dibuat marah dan mengirim algojo untuk menghukum mati Tumenggung Bahureksa dan Pangeran Mandurareja.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/30/510/2854525/plengkung-gading-bangunan-yang-tak-boleh-dilewati-oleh-sultan-yogyakarta-V3SBXzRXo9.jpg
Plengkung Gading, Bangunan yang Tak Boleh Dilewati oleh Sultan Yogyakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/11/519/2828822/asta-tinggi-kompleks-pemakaman-raja-raja-sumenep-punya-aura-mistis-0EOnRV2ngf.jpg
Asta Tinggi, Kompleks Pemakaman Raja-Raja Sumenep Punya Aura Mistis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/04/18/2808179/kenapa-raja-charles-iii-tidak-pakai-mahkota-meski-sudah-jadi-raja-ternyata-ini-alasannya-7V4TDdaPbN.jpg
Kenapa Raja Charles III Tidak Pakai Mahkota Meski Sudah Jadi Raja? Ternyata Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/02/11/18/2546015/4-raja-di-masa-lalu-yang-punya-banyak-istri-rata-rata-ratusan-orang-q4Rb7vAwFG.jpg
4 Raja di Masa Lalu yang Punya Banyak Istri, Rata-Rata Ratusan Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/09/16/525/1777410/buka-fkn-xi-di-cirebon-aher-raja-dan-ratu-keraton-nusantara-tunjukkan-keberagaman-indonesia-SavNYm4Bwh.jpg
Buka FKN XI di Cirebon, Aher: Raja dan Ratu Keraton Nusantara Tunjukkan Keberagaman Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/03/13/340/1334875/jokowi-bakal-temui-200-raja-sultan-se-nusantara-u95ZXrydO1.jpg
Jokowi Bakal Temui 200 Raja-Sultan Se-Nusantara
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement