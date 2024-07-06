Jokowi: Butuh Proses Panjang untuk Swasembada Pangan

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut bahwa butuh proses yang panjang untuk Indonesia menuju ke swasembada pangan. Hal tersebut dikarenakan iklim yang tidak menentu.

"Ini proses panjang ya swasembada pangan itu tidak hanya kadang udah baik, turun lagi karena iklim yang enggak menentu. Dulu kan sudah swasembada pangan. kemudian turun lagi karena ada El Nino, La Nina," kata Jokowi dalam keterangannya dikutip pada Sabtu (6/9/2024).

Jokowi mengatakan bahwa produktivitas pangan negara-negara lain dalam 2 tahun terakhir ini juga mengalami penurunan akibat perubahan iklim.

"Saya kira iklim sangat mempengaruhi produktivitas di semua negara dan dalam 2 tahun ini negara-negara yang biasanya produksinya berlebih itu pun juga mengalami penurunan yang tajam," jelasnya.

Diketahui, Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Iriana Joko Widodo meninjau langsung pelaksanaan pemberian bantuan pompa untuk pengairan sawah dan pertanian, yang dikenal sebagai pompanisasi di Desa Layoa, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, pada Jumat, 5 Juli 2024.

"Pompanisasi ini akan meningkatkan produktivitas. Petani tadi menyampaikan di sini hanya panen sekali padahal tanahnya subur karena airnya enggak ada, sehingga dengan pompa ini sudah nanam yang kedua. Nah kita harapkan nanti bisa masuk penanaman yang ketiga,” kata Presiden Jokowi dalam keterangannya kepada awak media usai peninjauan.

Presiden juga menjelaskan bahwa pompanisasi ini juga sebagai upaya antisipasi pemerintah terhadap kemungkinan kekeringan yang panjang di masa mendatang. "Artinya dari 1 paling tidak minimal kedua, kalau bisa ketiga ini akan meningkatkan produktivitas beras kita secara nasional," ucap Presiden.

Pompanisasi tersebut juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan nasional di tengah tantangan perubahan iklim global. "Arahnya ke sana dan juga untuk mengantisipasi kekeringan panjang yang terjadi di semua negara," lanjut Presiden.