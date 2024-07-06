Kutukan Pendeta ke Tunggul Ametung Penguasa Tumapel Culik Anak Cantiknya

JAKARTA - Tunggul Ametung penguasa Tumapel konon pernah menculik putri cantik Mpu Purwa, yang menjadi seorang pendeta agama Hindu. Saat itu Mpu Purwa yang tengah bertapa di hutan, tiba-tiba anaknya didatangi oleh Tunggul Ametung yang merupakan akuwu atau penguasa daerah di bawah kekuasaan Kerajaan Kediri era Kertajaya.

Kesewenangan Tunggul Ametung memang dianggap meresahkan kala itu. Sebagai seorang pemimpin ia memanfaatkan jabatannya untuk melakukan segala hal demi kepuasan pribadinya. Salah satunya mengincar Ken Dedes putri cantik Mpu Purwa, untuk dinikahinya secara paksa.

Tentu bila pada kondisi normal, Ken Dedes tak akan mau dinikahi oleh Tunggul Ametung karena sifatnya yang sewenang-wenang. Tapi karena Ken Dedes konon diculik oleh Tunggul Ametung, ia harus menerima kenyataan dikawin paksa oleh sang penguasa Tumapel yang kini menjadi cikal bakal dari Malang.

Dikutip dari buku "Hitam Putih Kekuasaan Raja-raja Jawa : Intrik, Konspirasi Perebutan Harta, Tahta, dan Wanita", Mpu Purwa begitu marah melihat anak gadisnya diculik paksa oleh Tunggul Ametung di rumahnya. Saat itu Mpu Purwa memang bertepatan kembali pulang ke rumah setelah bertapa, tapi ia kaget dapat menjumpai anaknya di rumah.

Kemarahan Mpu Purwa itulah berujung ia memberikan kutukan ke Tunggul Ametung, yang telah menculik anaknya. Mpu Purwa mengucapkan kutukan siapa sak yang melarikan putrinya tidak akan mendapatkan kenikmatan lama.