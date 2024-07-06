Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

BMKG: Gempa M4,6 Seluma Bengkulu Akibat Aktivitas Subduksi Lempeng Indo Australia

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 06 Juli 2024 |07:05 WIB
BMKG: Gempa M4,6 Seluma Bengkulu Akibat Aktivitas Subduksi Lempeng Indo Australia
Ilustrasi (Foto: Dok Istimewa/Okezone)
A
A
A

 

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa dengan kekuatan M4,6 mengguncang Seluma, Bengkulu, Sabtu (6/7/2024), pukul 01:51 WIB.

Hasil analisa BMKG menunjukkan bahwa gempa bumi ini berkekuatan M4,6. Episenter terletak pada koordinat 4.3 LS dan 102.28 BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 41 km BaratDaya Seluma Bengkulu pada kedalaman 24 km.

“Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas Subduksi Lempeng Indo Australia yang menyelusup menunjam ke Lempeng Eurasia,” kata Kepala BBMKG Wilayah II Tangerang Hartanto dalam keterangan resminya.

Topik Artikel :
BMKG Gempa Seluma Bengkulu gempa
