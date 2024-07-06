Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Wapres : Satgas PPDB Dibentuk Supaya Pengawasan Penerimaan Siswa Baru Lebih Ketat

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 06 Juli 2024 |10:06 WIB
Wapres : Satgas PPDB Dibentuk Supaya Pengawasan Penerimaan Siswa Baru Lebih Ketat
Wapres Ma'ruf Amin (Biro Pers Setwapres)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menyo menyoroti dugaan kecurangan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024 di sejumlah daerah.

Aduan masyarakat yang putera puterinya mengalami hal ini pun terus disuarakan melalui media sosial maupun media massa. Oleh karena itu, Pemerintah membentuk Satuan Tugas (Satgas) PPDB yang melibatkan unsur kejaksaan hingga kepolisian untuk menanggulangi hal ini.

“Supaya pengawasannya lebih ketat, jadi lebih fokus untuk mengamati [proses PPDB] dan supaya membuat pihak yang akan melakukan [kecurangan tidak berani] karena sudah ada satgas nya,” imbuh Wapres dalam keterangannya, dikutip Sabtu (6/7/2024).

