Mahfud MD : Sangat Mengejutkan Dekan FK Unair Dipecat karena Tolak Masuknya Dokter Asing ke Indonesia

JAKARTA - Mantan Menko Polhukam Mahfud MD terkejut mendengar kabar pemecatan Prof Budi Santoso dari Dekan Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Airlangga (Unair) Surabaya oleh Rektor Unair Prof Mohammad Nasih, karena menolak rencana pemerintah yang ingin mengimpor dokter asing ke Indonesia.

Mahfud mengaku mengenal dekat Budi dan Nasih. Beberapa kali Mahfud pernah memberi ceramah di Unair termasuk Fakultas Kedokterannya tentang demokrasi, hukum, etika profesi, dan keilmuan.

"Sangat mengejutkan ketika ada berita pemberhentian atas Dekan FK tersebut oleh Rektor setelah ada berita Dekan FK menolak masuknya dokter-dokter asing ke Indonesia," kata Mahfud dalam akun Twitter atau X pribadinya @mohmahfudmd, dikutip Sabtu (6/7/2024).

Mahfud heran karena Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah menyatakan tak pernah meminta penggantian dekan FK Unair karena tidak ada hubungan strukturalnya. Pemberhentian tersebut juga disesali oleh Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan.

Menurut Mahfud, permasalahan tersebut wajib diselesaikan oleh para pimpinan Unair. Pemberhentian seseorang dari jabatan struktural kampus, kata dia, harus memiliki dasar alasan yang jelas dan dijalankan secara prosedur.

"Apa alasannya dan bagaimana prosedur pengambilan keputusannya. Alasan dan prosedur harus dijelaskan secara terbuka, meskipun tetap akan menimbulkan pro dan kontra, apalagi di perguruan tinggi," kata Mahfud.

Mahfud mengingatkan bahwa jangan sampai Unair menyelesaikan permasalah ini seperti pribahasa lempar batu sembunyi tangan. Oleh sebab Unair wajib mengklarifikasi alasan pemecatan tersebut.

"Jangan sampai ada orang melempar batu ke Unair tapi menyembunyikan tangannya. Perguruan tinggi adalah salah satu benteng peradaban dalam menjaga integritas kecendekiawanan, dengan segala hormat,"