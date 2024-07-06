Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bareskrim Segera Bawa 5 Tersangka dan Barang Bukti Pabrik Narkoba Malang ke Jakarta

Avirista Midaada , Jurnalis-Sabtu, 06 Juli 2024 |11:54 WIB
Bareskrim Segera Bawa 5 Tersangka dan Barang Bukti Pabrik Narkoba Malang ke Jakarta
Konferensi pers penggerebekan pabrik narkoba di Kota Malang (Foto: Okezone.com/Avirista)
MALANG - Bareskrim Polri akan membawa lima tersangka dan barang bukti pabrik narkoba yang gerebek tim gabungan di Jalan Bukit Barisan Nomor 2, Kelurahan Gadingkasri, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Jawa Timur ke Jakarta, untuk melanjutkan penyidikan serta pengembangan kasusnya.

Kelima tersangka masing-masing berinisial FP (21) warga Perum Sukaraya, Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi; DA (24) Desa Waluya, Cikarang Utama, Kabupaten Bekasi; AR (21) Desa Karang Rahayu, Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi; YC (23) Desa Karang Asih, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi; dan SS (28) Desa Karang Asih, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi.

"Kelima tersangka saat ini dititipkan di Rutan Polresta Malang Kota," kata Kasi Humas Polresta Malang Kota, Ipda Yudi Risdiyanto, dikonfirmasi, Sabtu (6/7/2024).

 BACA JUGA:

Seluruh barang bukti kini masih berada di rumah kontrakan yang dijadikan pabrik produksi narkoba di Jalan Bukit Barisan, Gadingkasri. Penyidik gabungan dari Bareskrim Mabes Polri, Polda Jawa Timur, dan Polresta Malang Kota sedang memilih barang bukti berupa bahan-bahan pembuatan narkoba, dan alat-alat produksinya.

"Bareskrim Polri, Polda Jatim dan Polresta Malang Kota masih melakukan serangkaian penyidikan. Termasuk melabeli seluruh barang bukti yang diamankan agar mudah dalam pengelompokannya," kata dia.

 BACA JUGA:

Barang bukti itu akan dibawa ke Mabes Polri di Jakarta bersama kelima tersangka untuk penyidikan lanjutan.

"Terkait waktu pastinya kami belum bisa menentukan, (rencana) dalam waktu dekat, termasuk seluruh barang buktinya akan dibawa oleh Bareskrim Polri. Dan pihak Bareskrim Polri juga akan menyiapkan peralatan dan akomodasinya," ujar Yudi.

