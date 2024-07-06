Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mahfud MD Nobar Film Dokumenter Alkostar: Moralitasnya Tak Tertandingi!

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Sabtu, 06 Juli 2024 |15:38 WIB
Mahfud MD Nobar Film Dokumenter Alkostar: Moralitasnya Tak Tertandingi!
Film dokumenter Alkostar (Foto : Istimewa/Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Pakar hukum tata negara, Mahfud MD adalah salah satu tokoh yang sangat suka membicarakan soal sukma hukum saat berpidato. Ternyata, Mahfud mengungkapkan, istilah sukma hukum banyak diajarkan oleh sosok Artidjo Alkostar.

"Yang terpenting bagi Pak Artidjo itu, itu dia sangat suka menggunakan istilah yang sekarang sering saya pakai adalah istilah sukma hukum, istilah sukma hukum itu banyak diajarkan oleh Mas Artidjo," kata Mahfud saat menghadiri Nonton Bareng Film Dokumenter 'ALKOSTAR: Insan Kesepian dalam Keramaian' yang digelar oleh Ikatan Keluarga Alumni UII Yogyakarta (IKA UII) di Perpusnas, Jumat 5 Juli 2024.

Hal tersebut menjadi satu dari sederet kesamaan yang banyak orang temukan dari dua sosok pendekar hukum tersebut. Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2008-2013 itu sepakat atas pikiran Artidjo bahwa penegakan hukum tidak bisa cuma memakai aturan-aturan.

Apalagi, Mahfud mengingatkan, aturan-aturan kadang kala dipermainkan agar orang yang menang bisa dikalahkan, dan orang yang kalah bisa dimenangkan. Karena itu, Mahfud MD menekankan, sukma hukum harus mampu ditangkap dalam menegakan hukum.

"Hukum itu bukan hanya soal pasal-pasal, menurut pasal sekian nomor sekian begini, menurut Undang-Undang ini nomor sekian begini, kalau cuma itu gampang belajarnya, tapi kita harus menangkap sukmanya, suka hukum itu apa, ya moral, moral dan etika," ujar Mahfud yang pernah menjadi murid Artidjo Alkostar saat menimba ilmu di Yogyakarta.

Dalam mengadili, Mahfud menyampaikan, sukma hukum yang didasari moral harus bisa masuk. Ia menekankan, banyaknya pengadil yang melupakan sukma hukum itu membuat banyak hakim-hakim pada akhirnya malah menjadi pesakitan, dipenjara.

Bagi Mahfud MD, sosok Hakim Agung periode 2000-2018 itu memiliki moralitas tinggi. Selain itu, Mahfud yang pernah setengah tahun bersama Artidjo di New York itu mengungkapkan, semua dibarengi ketaatan dalam beragama.

"Mas Artidjo itu moralitasnya itu dibarengi, saya selalu yakin moralitas itu dibarengi dengan ketaatan dalam beragama," ujar Mahfud MD.

Sempat kala itu, di mana Mahfud MD yang sedang menulis disertasi di Universitas Gadjah Mada (UGM) mendapat Sandwich Program satu tahun ke Amerika. Selama enam bulan lebih, Mahfud yang sedang meneliti sangat banyak menghabiskan waktu bersama seniornya, Artidjo.

"Nah, enam bulan itu saya sama Mas Artidjo, itu Mas Artidjo rajin shalat bukan main. Setiap hari Jumat dia telfon saya, Fud, nanti ketemu di Islamic Center habis itu makan siang di sini, saya mampir ke kantornya di Asia Watch (Human Right Watch Divisi Asia) juga gitu, ada ruang kerjanya gitu, ada sajadahnya juga," kata Mahfud.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/337/3155138/rkuhap-D0Nc_large.jpg
Komnas Perempuan Usul RKUHAP Mengatur Penyelidik Harus Beri Kesimpulan Suatu Laporan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/337/3154561/mpr-8ZPD_large.jpg
MPR dan MA Sepakat Penegakan Hukum Berpihak pada HAM dan Mediasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/337/3146901/prabowo_naikkan_gaji_hakim_ky_harus_diikuti_komitmen_moral_jaga_integritas-TQvl_large.jpg
Prabowo Naikkan Gaji Hakim, KY: Harus Diikuti Komitmen Moral Jaga Integritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/22/337/3116416/profesor-poSQ_large.jpg
Berkontribusi dalam Hukum Industri & Perdagangan, Profesor Ariawan Gunadi Raih Penghargaan Internasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/13/337/3113609/asas_dominus_litis_di_rkuhap_dinilai_ciptakan_lembaga_monopolistik-aOuN_large.jpg
Asas Dominus Litis di RKUHAP Dinilai Ciptakan Lembaga Monopolistik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/09/337/3112114/hasil_survei_lsi_soal_penegakan_hukum-VYAZ_large.jpeg
41,6 Persen Masyarakat Nilai Baik Soal Penegakan Hukum di 100 Hari Kerja Prabowo-Gibran
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement