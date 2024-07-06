Mahfud MD Nobar Film Dokumenter Alkostar: Moralitasnya Tak Tertandingi!

JAKARTA - Pakar hukum tata negara, Mahfud MD adalah salah satu tokoh yang sangat suka membicarakan soal sukma hukum saat berpidato. Ternyata, Mahfud mengungkapkan, istilah sukma hukum banyak diajarkan oleh sosok Artidjo Alkostar.

"Yang terpenting bagi Pak Artidjo itu, itu dia sangat suka menggunakan istilah yang sekarang sering saya pakai adalah istilah sukma hukum, istilah sukma hukum itu banyak diajarkan oleh Mas Artidjo," kata Mahfud saat menghadiri Nonton Bareng Film Dokumenter 'ALKOSTAR: Insan Kesepian dalam Keramaian' yang digelar oleh Ikatan Keluarga Alumni UII Yogyakarta (IKA UII) di Perpusnas, Jumat 5 Juli 2024.

Hal tersebut menjadi satu dari sederet kesamaan yang banyak orang temukan dari dua sosok pendekar hukum tersebut. Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2008-2013 itu sepakat atas pikiran Artidjo bahwa penegakan hukum tidak bisa cuma memakai aturan-aturan.

Apalagi, Mahfud mengingatkan, aturan-aturan kadang kala dipermainkan agar orang yang menang bisa dikalahkan, dan orang yang kalah bisa dimenangkan. Karena itu, Mahfud MD menekankan, sukma hukum harus mampu ditangkap dalam menegakan hukum.

"Hukum itu bukan hanya soal pasal-pasal, menurut pasal sekian nomor sekian begini, menurut Undang-Undang ini nomor sekian begini, kalau cuma itu gampang belajarnya, tapi kita harus menangkap sukmanya, suka hukum itu apa, ya moral, moral dan etika," ujar Mahfud yang pernah menjadi murid Artidjo Alkostar saat menimba ilmu di Yogyakarta.

Dalam mengadili, Mahfud menyampaikan, sukma hukum yang didasari moral harus bisa masuk. Ia menekankan, banyaknya pengadil yang melupakan sukma hukum itu membuat banyak hakim-hakim pada akhirnya malah menjadi pesakitan, dipenjara.

Bagi Mahfud MD, sosok Hakim Agung periode 2000-2018 itu memiliki moralitas tinggi. Selain itu, Mahfud yang pernah setengah tahun bersama Artidjo di New York itu mengungkapkan, semua dibarengi ketaatan dalam beragama.

"Mas Artidjo itu moralitasnya itu dibarengi, saya selalu yakin moralitas itu dibarengi dengan ketaatan dalam beragama," ujar Mahfud MD.

Sempat kala itu, di mana Mahfud MD yang sedang menulis disertasi di Universitas Gadjah Mada (UGM) mendapat Sandwich Program satu tahun ke Amerika. Selama enam bulan lebih, Mahfud yang sedang meneliti sangat banyak menghabiskan waktu bersama seniornya, Artidjo.

"Nah, enam bulan itu saya sama Mas Artidjo, itu Mas Artidjo rajin shalat bukan main. Setiap hari Jumat dia telfon saya, Fud, nanti ketemu di Islamic Center habis itu makan siang di sini, saya mampir ke kantornya di Asia Watch (Human Right Watch Divisi Asia) juga gitu, ada ruang kerjanya gitu, ada sajadahnya juga," kata Mahfud.